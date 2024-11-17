https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984244530.html

В Абхазии протестующие начали демонтировать забор вокруг парламента

В Абхазии протестующие начали демонтировать забор вокруг парламента - РИА Новости, 17.11.2024

В Абхазии протестующие начали демонтировать забор вокруг парламента

Протестующие в Абхазии начали демонтаж забора вокруг парламента республики, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T13:34

2024-11-17T13:34

2024-11-17T14:19

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протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. Протестующие в Абхазии начали демонтаж забора вокруг парламента республики, передаёт корреспондент РИА Новости.Сами протестующие называют ограждение "забором позора", они возмущены тем, что местные власти, по их мнению, огородились им от народа. Теперь этот забор они намерены демонтировать и уже начали делать это с помощью болгарки и других подручных средств.Протестующие объявили, что намерены перенести забор на границу с Грузией, отдадут его погранслужбе.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

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Демонтаж забора вокруг парламента республики Абхазия Протестующие в Абхазии начали демонтаж забора вокруг парламента республики, передаёт корреспондент РИА Новости. Они заявили, что намерены перенести забор на границу с Грузией, отдадут его погранслужбе. 2024-11-17T13:34 true PT0M15S

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в мире, абхазия, протесты в абхазии — 2024