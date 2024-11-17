https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984243561.html

Абхазская оппозиция сочла условия разрешения кризиса неприемлемыми

Абхазская оппозиция сочла условия разрешения кризиса неприемлемыми - РИА Новости, 17.11.2024

Абхазская оппозиция сочла условия разрешения кризиса неприемлемыми

Абхазская оппозиция считает неприемлемыми условия разрешения политического кризиса, предложенные переговорной группой общественной палаты, а именно - покинуть... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T13:15

2024-11-17T13:15

2024-11-17T13:15

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сухум

аслан бжания

протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 17 ноя – РИА Новости. Абхазская оппозиция считает неприемлемыми условия разрешения политического кризиса, предложенные переговорной группой общественной палаты, а именно - покинуть администрацию президента, в обмен на отставку главы государства, рассказал РИА Новости оппозиционер, председатель общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов Темур Гулия. "То, что предлагает переговорная группа общественной палаты, неприемлемо для нас. Мы не освободим администрацию президента до выполнения всех наших условий, то есть отставки президента, министра внутренних дел, председателя СГБ и государственного телевидения ", - рассказал агентству Гулия. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

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в мире, абхазия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024