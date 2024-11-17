https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984236609.html
В Абхазии предупредили о последствиях силового решения ситуации
В Абхазии предупредили о последствиях силового решения ситуации - РИА Новости, 17.11.2024
В Абхазии предупредили о последствиях силового решения ситуации
Силовое решение ситуации в Абхазии, которое явно предпочитает оппозиция, приведет к дальнейшей дестабилизации, экономическим потерям и гуманитарному кризису,... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T11:46
2024-11-17T11:46
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СУХУМ, 17 ноя – РИА Новости. Силовое решение ситуации в Абхазии, которое явно предпочитает оппозиция, приведет к дальнейшей дестабилизации, экономическим потерям и гуманитарному кризису, мирное решение, наоборот, создаст условия для восстановления стабильности, сообщает инфоцентр президента республики."Силовое решение, которое явно предпочитает абхазская оппозиция, приведет к дальнейшей дестабилизации, экономическим потерям и гуманитарному кризису. Мирное решение, наоборот, создаст условия для восстановления стабильности, привлечения инвестиций и экономического развития Абхазии",- говорится в сообщении инфоцентра.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.
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абхазия, в мире, протесты в абхазии — 2024, сухум
Абхазия, В мире, Протесты в Абхазии — 2024, Сухум
В Абхазии предупредили о последствиях силового решения ситуации
Инфоцентр: силовое решение ситуации в Абхазии приведет к дестабилизации
СУХУМ, 17 ноя – РИА Новости. Силовое решение ситуации в Абхазии, которое явно предпочитает оппозиция, приведет к дальнейшей дестабилизации, экономическим потерям и гуманитарному кризису, мирное решение, наоборот, создаст условия для восстановления стабильности, сообщает инфоцентр президента республики.
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"Силовое решение, которое явно предпочитает абхазская оппозиция, приведет к дальнейшей дестабилизации, экономическим потерям и гуманитарному кризису. Мирное решение, наоборот, создаст условия для восстановления стабильности, привлечения инвестиций и экономического развития Абхазии",- говорится в сообщении инфоцентра.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.