https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984230467.html

В Абхазии протестующие возвращают военным технику, стоящую у парламента

В Абхазии протестующие возвращают военным технику, стоящую у парламента - РИА Новости, 17.11.2024

В Абхазии протестующие возвращают военным технику, стоящую у парламента

Протестующие в Сухуме возвращают Министерству обороны Абхазии технику, стоящую у правительственного комплекса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T10:24

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СУХУМ, 17 ноя — РИА Новости. Протестующие в Сухуме возвращают Министерству обороны Абхазии технику, стоящую у правительственного комплекса, передает корреспондент РИА Новости.Технику пригнали к зданию парламента 15 ноября, чтобы не дать сторонникам оппозиции прорваться в здание. Это не удалось: участники митинга с ее же помощью проломили забор. В результате техника два дня стояла у парламента, блокируя подходы к зданию.По словам протестующих, они договорились с исполняющим обязанности министра обороны о возврате техники. С утра военные частично ремонтируют ее, чтобы она могла уехать. Пока в рабочее состояние привели два грузовика — их уже отогнали на другое место и готовят к тому, чтобы увезти от здания парламента.Что происходит в АбхазииПротивостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что это приведет к тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это спровоцирует рост цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.Парламент намеревался рассмотреть вопрос о ратификации документа 15 ноября, но затем перенес заседание на следующую неделю. Тем не менее у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации. При этом они утверждали, что не выступают против России.В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли здание штурмом. По последним данным, при этом пострадали 14 человек. Протестующие также требовали отставки президента Бжании. Тот согласился покинуть пост, если оппозиция освободит захваченные здания. Но манифестанты отвергли это предложение и заявили, что примут только отставку Бжании.

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Протестующие возвращают технику военным. Кадры из Сухума Протестующие возвращают министерству обороны Абхазии технику, стоящую с пятницы у правительственного комплекса в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-17T10:24 true PT0M13S

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в мире, абхазия, протесты в абхазии — 2024, сухум