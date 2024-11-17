В Абхазии протестующие возвращают военным технику, стоящую у парламента

СУХУМ, 17 ноя — РИА Новости. Протестующие в Сухуме возвращают Министерству обороны Абхазии технику, стоящую у правительственного комплекса, передает корреспондент РИА Новости.Технику пригнали к зданию парламента 15 ноября, чтобы не дать сторонникам оппозиции прорваться в здание. Это не удалось: участники митинга с ее же помощью проломили забор. В результате техника два дня стояла у парламента, блокируя подходы к зданию.По словам протестующих, они договорились с исполняющим обязанности министра обороны о возврате техники. С утра военные частично ремонтируют ее, чтобы она могла уехать. Пока в рабочее состояние привели два грузовика — их уже отогнали на другое место и готовят к тому, чтобы увезти от здания парламента.Что происходит в АбхазииПротивостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что это приведет к тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это спровоцирует рост цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.Парламент намеревался рассмотреть вопрос о ратификации документа 15 ноября, но затем перенес заседание на следующую неделю. Тем не менее у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации. При этом они утверждали, что не выступают против России.В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли здание штурмом. По последним данным, при этом пострадали 14 человек. Протестующие также требовали отставки президента Бжании. Тот согласился покинуть пост, если оппозиция освободит захваченные здания. Но манифестанты отвергли это предложение и заявили, что примут только отставку Бжании.
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html
абхазия
сухум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Протестующие возвращают технику военным. Кадры из Сухума
Протестующие возвращают министерству обороны Абхазии технику, стоящую с пятницы у правительственного комплекса в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости.
СУХУМ, 17 ноя — РИА Новости. Протестующие в Сухуме возвращают Министерству обороны Абхазии технику, стоящую у правительственного комплекса, передает корреспондент РИА Новости.
Технику пригнали к зданию парламента 15 ноября, чтобы не дать сторонникам оппозиции прорваться в здание. Это не удалось: участники митинга с ее же помощью проломили забор. В результате техника два дня стояла у парламента, блокируя подходы к зданию.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
По словам протестующих, они договорились с исполняющим обязанности министра обороны о возврате техники. С утра военные частично ремонтируют ее, чтобы она могла уехать. Пока в рабочее состояние привели два грузовика — их уже отогнали на другое место и готовят к тому, чтобы увезти от здания парламента.
Что происходит в Абхазии
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что это приведет к тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это спровоцирует рост цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.
Парламент намеревался рассмотреть вопрос о ратификации документа 15 ноября, но затем перенес заседание на следующую неделю. Тем не менее у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации. При этом они утверждали, что не выступают против России.
В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли здание штурмом. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.
Протестующие также требовали отставки президента Бжании. Тот согласился покинуть пост, если оппозиция освободит захваченные здания. Но манифестанты отвергли это предложение и заявили, что примут только отставку Бжании.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.