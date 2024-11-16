Снежное царство и кит в апельсинах. Самые красивые пейзажи России зимой

В РГО показали самые красивые фотографии русской зимы
"Большая белая цапля — новогодняя орнитологическая сенсация. Она стала первой из своего вида, зарегистрированной на зимовке в Тверской области", — рассказывает Анна Мостовая. Она назвала свою работу "Снегурочка".
Фото сделано в январе у ТЭЦ-3 на речке Соминка, притоке Тверцы, во время сильнейших морозов. На улице было минус 26 градусов.
"Птица успешно перезимовала", — добавляет автор фотографии.
"Большая белая цапля — новогодняя орнитологическая сенсация. Она стала первой из своего вида, зарегистрированной на зимовке в Тверской области", — рассказывает Анна Мостовая. Она назвала свою работу "Снегурочка".
Фото сделано в январе у ТЭЦ-3 на речке Соминка, притоке Тверцы, во время сильнейших морозов. На улице было минус 26 градусов.
"Птица успешно перезимовала", — добавляет автор фотографии.
"Кит в апельсинах" — работа Максима Евдокимова. Этот кадр сделан в Карелии у реки Сегежа.
"Морозный уходящий день ноября — короткий миг, когда природа только готовится к зиме. Это время, когда на реках становится лед" — такими словами описал автор природу на фото.
"Кит в апельсинах" — работа Максима Евдокимова. Этот кадр сделан в Карелии у реки Сегежа.
"Морозный уходящий день ноября — короткий миг, когда природа только готовится к зиме. Это время, когда на реках становится лед" — такими словами описал автор природу на фото.
"Зимние подвески Снежной королевы" — так назвал этот снимок Игорь Жабский.
"Путешествуя в Приморье по зимней реке и находя интересную льдинку, всегда удивляешься тому, что природа смогла создать такой шедевр. Когда я нашел эту льдинку, то сначала любовался ею, а потом, чтобы ее снять, пришлось ползти под ней по краю полыньи", — вспоминает он.
"Зимние подвески Снежной королевы" — так назвал этот снимок Игорь Жабский.
"Путешествуя в Приморье по зимней реке и находя интересную льдинку, всегда удивляешься тому, что природа смогла создать такой шедевр. Когда я нашел эту льдинку, то сначала любовался ею, а потом, чтобы ее снять, пришлось ползти под ней по краю полыньи", — вспоминает он.
"Метель, зной, комары или другое ненастье — ничто не помешает хозяйке чума позаботиться о главной гордости — олене. Тут он белый, как сама тундра", — рассказывает Владимир Алексеев. Его работа называется "Метель". Эти кадры удалось сделать в стойбище ненцев в Ямало-Ненецком автономном округе.
"Метель, зной, комары или другое ненастье — ничто не помешает хозяйке чума позаботиться о главной гордости — олене. Тут он белый, как сама тундра", — рассказывает Владимир Алексеев. Его работа называется "Метель". Эти кадры удалось сделать в стойбище ненцев в Ямало-Ненецком автономном округе.
Северное сияние — визитная карточка Мурманской области. Елене Ермолиной удалось снять это природное явление.
"Зима — самая красивая пора в Заполярье. Время рассыпчатого снега, фантастических пейзажей и полярной ночи, освещаемой сиянием космоса. Тогда лес превращается в волшебную сказку", — говорит она.
Северное сияние — визитная карточка Мурманской области. Елене Ермолиной удалось снять это природное явление.
"Зима — самая красивая пора в Заполярье. Время рассыпчатого снега, фантастических пейзажей и полярной ночи, освещаемой сиянием космоса. Тогда лес превращается в волшебную сказку", — говорит она.
Руфияна Никитушкина назвала свою работу "Магия стихии". "Фото сделано в Ленинградской области в разгар зимы. В то утро была сильная метель. Собака, видимо, никогда не видела такого сильного снегопада. Смотрит из заснеженной машины, словно космонавт из ракеты".
Руфияна Никитушкина назвала свою работу "Магия стихии". "Фото сделано в Ленинградской области в разгар зимы. В то утро была сильная метель. Собака, видимо, никогда не видела такого сильного снегопада. Смотрит из заснеженной машины, словно космонавт из ракеты".
Этот кадр Владимир Кочкин снял в Челябинской области в нацпарке "Таганай".
"Раннее зимнее утро — удивительное время, когда природа просыпается после долгой ночи. Все вокруг — под белоснежным покрывалом, воздух невероятно чистый и холодный, — рассказывает он. — Тишина стоит такая, что можно услышать собственное дыхание".
Этот кадр Владимир Кочкин снял в Челябинской области в нацпарке "Таганай".
"Раннее зимнее утро — удивительное время, когда природа просыпается после долгой ночи. Все вокруг — под белоснежным покрывалом, воздух невероятно чистый и холодный, — рассказывает он. — Тишина стоит такая, что можно услышать собственное дыхание".
"Снегири — самые яркие зимние украшения в подмосковных лесах. Приятно видеть их красные грудки на серых кустах", — говорит Елена Полякова. Заснять отдых пернатых удалось в районе города Химки.
"Снегири — самые яркие зимние украшения в подмосковных лесах. Приятно видеть их красные грудки на серых кустах", — говорит Елена Полякова. Заснять отдых пернатых удалось в районе города Химки.
Кадр, сделанный на горе Голая в Приморье, Виталий Берков назвал "Пробуждение".
"Раннее утро, когда первые лучи солнца облизывают верхушки заснеженных елей. Постепенно все окрашивается в нежно-розовые тона, а я бросаю рюкзак и сломя голову в снегоступах бегу через стланик — невысокий кустарник, засыпанный снегом, чтобы сделать фото", — вспоминает он.
Кадр, сделанный на горе Голая в Приморье, Виталий Берков назвал "Пробуждение".
"Раннее утро, когда первые лучи солнца облизывают верхушки заснеженных елей. Постепенно все окрашивается в нежно-розовые тона, а я бросаю рюкзак и сломя голову в снегоступах бегу через стланик — невысокий кустарник, засыпанный снегом, чтобы сделать фото", — вспоминает он.
"Уральский спрут" — фото Валерия Щербины. Снимок сделан в январе 2023-го в Свердловской области, во время похода на Главный Уральский хребет.
"Эти деревья, гнущиеся под тяжестью куржака (пробка из обледеневшего снега. — Прим. ред.), напомнили мне щупальца морского чудовища", — рассказал он.
"Уральский спрут" — фото Валерия Щербины. Снимок сделан в январе 2023-го в Свердловской области, во время похода на Главный Уральский хребет.
"Эти деревья, гнущиеся под тяжестью куржака (пробка из обледеневшего снега. — Прим. ред.), напомнили мне щупальца морского чудовища", — рассказал он.
"Зимние морозы, ветер и снег превратили Останкинскую телебашню в замерзшую конструкцию", — рассказывает Алексей Никитин.
Ее высота — 540 метров, это высочайшее сооружение не только в России, но и в Европе. Аэросъемку фотограф вел с дрона.
На башне есть три смотровые площадки: туристы могут увидеть достопримечательности Москвы с высоты 147, 269 и 337 метров.
"Зимние морозы, ветер и снег превратили Останкинскую телебашню в замерзшую конструкцию", — рассказывает Алексей Никитин.
Ее высота — 540 метров, это высочайшее сооружение не только в России, но и в Европе. Аэросъемку фотограф вел с дрона.
На башне есть три смотровые площадки: туристы могут увидеть достопримечательности Москвы с высоты 147, 269 и 337 метров.
Татьяна Бирюкова назвала свою работу "Зима на Южном Урале". Лучи зимнего солнца пробиваются сквозь облака, раскрывая суровую красоту елей в нацпарке "Зюраткуль" в Челябинской области.
"У подножия Уральских гор уютно расположились величественные ели, укрытые белоснежным покрывалом. Сияющий снег покрыл деревья и землю, создав сказочную атмосферу", — вспоминает она день съемки.
Татьяна Бирюкова назвала свою работу "Зима на Южном Урале". Лучи зимнего солнца пробиваются сквозь облака, раскрывая суровую красоту елей в нацпарке "Зюраткуль" в Челябинской области.
"У подножия Уральских гор уютно расположились величественные ели, укрытые белоснежным покрывалом. Сияющий снег покрыл деревья и землю, создав сказочную атмосферу", — вспоминает она день съемки.
Кругобайкальская железная дорога — одно из обязательных для посещения туристами мест на Байкале. Руслан Гиоев отправился в Иркутскую область и сфотографировал ретропоезд на берегу самого глубокого озера в мире на фоне скал.
Кругобайкальская железная дорога — одно из обязательных для посещения туристами мест на Байкале. Руслан Гиоев отправился в Иркутскую область и сфотографировал ретропоезд на берегу самого глубокого озера в мире на фоне скал.
"Сопка Волосяная ежегодно зимой превращается в снежное царство. Каждая елка — в снежном убранстве, земля — под белым покрывалом, а низкое северное небо добавляет в картину минимализма", — рассказывает о снимке Марина Сорокина.
Этот кадр удалось сделать в Мурманской области, недалеко от Кандалакши. Автор назвала работу "Снежное царство".
"Сопка Волосяная ежегодно зимой превращается в снежное царство. Каждая елка — в снежном убранстве, земля — под белым покрывалом, а низкое северное небо добавляет в картину минимализма", — рассказывает о снимке Марина Сорокина.
Этот кадр удалось сделать в Мурманской области, недалеко от Кандалакши. Автор назвала работу "Снежное царство".