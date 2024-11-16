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Самые красивые пейзажи России зимой
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Туризм
 
04:50 16.11.2024 (обновлено: 04:55 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/zima-1983561896.html
Снежное царство и кит в апельсинах. Самые красивые пейзажи России зимой
Самые красивые пейзажи России зимой
Снежное царство и кит в апельсинах. Самые красивые пейзажи России зимой
Ежегодно Русское географическое общество (РГО) проводит фотоконкурс "Самая красивая страна". В ближайшие недели прием заявок начнется снова. Ограничений по... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T04:50
2024-11-16T04:55
туризм
фото
фото - туризм
русское географическое общество
мурманская область
свердловская область
сегежа
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ежегодно Русское географическое общество (РГО) проводит фотоконкурс "Самая красивая страна". В ближайшие недели прием заявок начнется снова. Ограничений по возрасту, гражданству и месту жительства нет. Главное, чтобы снимки были сделаны в России. Лучшие зимние пейзажи, представленные на суд жюри в этом году, — в фотоленте РИА Новости.
мурманская область
свердловская область
сегежа
челябинская область
зима
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Туризм, Фото, Фото - Туризм, Русское географическое общество, Мурманская область, Свердловская область, Сегежа, Челябинская область, Зима, Байкал, Иркутская область, Республика Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Приморский край, Останкинская башня
Снежное царство и кит в апельсинах. Самые красивые пейзажи России зимой

В РГО показали самые красивые фотографии русской зимы

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ежегодно Русское географическое общество (РГО) проводит фотоконкурс "Самая красивая страна". В ближайшие недели прием заявок начнется снова. Ограничений по возрасту, гражданству и месту жительства нет. Главное, чтобы снимки были сделаны в России. Лучшие зимние пейзажи, представленные на суд жюри в этом году, — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Анна Мостовая, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Большая белая цапля — новогодняя орнитологическая сенсация. Она стала первой из своего вида, зарегистрированной на зимовке в Тверской области", — рассказывает Анна Мостовая. Она назвала свою работу "Снегурочка".

Фото сделано в январе у ТЭЦ-3 на речке Соминка, притоке Тверцы, во время сильнейших морозов. На улице было минус 26 градусов.

"Птица успешно перезимовала", — добавляет автор фотографии.

Снегурочка

"Большая белая цапля — новогодняя орнитологическая сенсация. Она стала первой из своего вида, зарегистрированной на зимовке в Тверской области", — рассказывает Анна Мостовая. Она назвала свою работу "Снегурочка".

Фото сделано в январе у ТЭЦ-3 на речке Соминка, притоке Тверцы, во время сильнейших морозов. На улице было минус 26 градусов.

"Птица успешно перезимовала", — добавляет автор фотографии.

© Фото : Анна Мостовая, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
1 из 14
© Фото : Максим Евдокимов, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Кит в апельсинах" — работа Максима Евдокимова. Этот кадр сделан в Карелии у реки Сегежа.

"Морозный уходящий день ноября — короткий миг, когда природа только готовится к зиме. Это время, когда на реках становится лед" — такими словами описал автор природу на фото.

Кит в апельсинах

"Кит в апельсинах" — работа Максима Евдокимова. Этот кадр сделан в Карелии у реки Сегежа.

"Морозный уходящий день ноября — короткий миг, когда природа только готовится к зиме. Это время, когда на реках становится лед" — такими словами описал автор природу на фото.

© Фото : Максим Евдокимов, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
2 из 14
© Фото : Игорь Жабский, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Зимние подвески Снежной королевы" — так назвал этот снимок Игорь Жабский.

"Путешествуя в Приморье по зимней реке и находя интересную льдинку, всегда удивляешься тому, что природа смогла создать такой шедевр. Когда я нашел эту льдинку, то сначала любовался ею, а потом, чтобы ее снять, пришлось ползти под ней по краю полыньи", — вспоминает он.

Зимние подвески снежной королевы

"Зимние подвески Снежной королевы" — так назвал этот снимок Игорь Жабский.

"Путешествуя в Приморье по зимней реке и находя интересную льдинку, всегда удивляешься тому, что природа смогла создать такой шедевр. Когда я нашел эту льдинку, то сначала любовался ею, а потом, чтобы ее снять, пришлось ползти под ней по краю полыньи", — вспоминает он.

© Фото : Игорь Жабский, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
3 из 14
© Фото : Владимир Алексеев, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Метель, зной, комары или другое ненастье — ничто не помешает хозяйке чума позаботиться о главной гордости — олене. Тут он белый, как сама тундра", — рассказывает Владимир Алексеев. Его работа называется "Метель". Эти кадры удалось сделать в стойбище ненцев в Ямало-Ненецком автономном округе.

Метель

"Метель, зной, комары или другое ненастье — ничто не помешает хозяйке чума позаботиться о главной гордости — олене. Тут он белый, как сама тундра", — рассказывает Владимир Алексеев. Его работа называется "Метель". Эти кадры удалось сделать в стойбище ненцев в Ямало-Ненецком автономном округе.

© Фото : Владимир Алексеев, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
4 из 14
© Фото : Елена Ермолина, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Северное сияние — визитная карточка Мурманской области. Елене Ермолиной удалось снять это природное явление.

"Зима — самая красивая пора в Заполярье. Время рассыпчатого снега, фантастических пейзажей и полярной ночи, освещаемой сиянием космоса. Тогда лес превращается в волшебную сказку", — говорит она.

Сказка

Северное сияние — визитная карточка Мурманской области. Елене Ермолиной удалось снять это природное явление.

"Зима — самая красивая пора в Заполярье. Время рассыпчатого снега, фантастических пейзажей и полярной ночи, освещаемой сиянием космоса. Тогда лес превращается в волшебную сказку", — говорит она.

© Фото : Елена Ермолина, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
5 из 14
© Фото : Руфияна Никитушкина, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Руфияна Никитушкина назвала свою работу "Магия стихии". "Фото сделано в Ленинградской области в разгар зимы. В то утро была сильная метель. Собака, видимо, никогда не видела такого сильного снегопада. Смотрит из заснеженной машины, словно космонавт из ракеты".

Магия стихии

Руфияна Никитушкина назвала свою работу "Магия стихии". "Фото сделано в Ленинградской области в разгар зимы. В то утро была сильная метель. Собака, видимо, никогда не видела такого сильного снегопада. Смотрит из заснеженной машины, словно космонавт из ракеты".

© Фото : Руфияна Никитушкина, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
6 из 14
© Фото : Владимир Кочкин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Этот кадр Владимир Кочкин снял в Челябинской области в нацпарке "Таганай".

"Раннее зимнее утро — удивительное время, когда природа просыпается после долгой ночи. Все вокруг — под белоснежным покрывалом, воздух невероятно чистый и холодный, — рассказывает он. — Тишина стоит такая, что можно услышать собственное дыхание".

Метеостанция

Этот кадр Владимир Кочкин снял в Челябинской области в нацпарке "Таганай".

"Раннее зимнее утро — удивительное время, когда природа просыпается после долгой ночи. Все вокруг — под белоснежным покрывалом, воздух невероятно чистый и холодный, — рассказывает он. — Тишина стоит такая, что можно услышать собственное дыхание".

© Фото : Владимир Кочкин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
7 из 14
© Фото : Елена Полякова, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Снегири — самые яркие зимние украшения в подмосковных лесах. Приятно видеть их красные грудки на серых кустах", — говорит Елена Полякова. Заснять отдых пернатых удалось в районе города Химки.

Снегири

"Снегири — самые яркие зимние украшения в подмосковных лесах. Приятно видеть их красные грудки на серых кустах", — говорит Елена Полякова. Заснять отдых пернатых удалось в районе города Химки.

© Фото : Елена Полякова, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
8 из 14
© Фото : Виталий Берков, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Кадр, сделанный на горе Голая в Приморье, Виталий Берков назвал "Пробуждение".

"Раннее утро, когда первые лучи солнца облизывают верхушки заснеженных елей. Постепенно все окрашивается в нежно-розовые тона, а я бросаю рюкзак и сломя голову в снегоступах бегу через стланик — невысокий кустарник, засыпанный снегом, чтобы сделать фото", — вспоминает он.

Пробуждение

Кадр, сделанный на горе Голая в Приморье, Виталий Берков назвал "Пробуждение".

"Раннее утро, когда первые лучи солнца облизывают верхушки заснеженных елей. Постепенно все окрашивается в нежно-розовые тона, а я бросаю рюкзак и сломя голову в снегоступах бегу через стланик — невысокий кустарник, засыпанный снегом, чтобы сделать фото", — вспоминает он.

© Фото : Виталий Берков, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
9 из 14
© Фото : Валерий Щербина, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Уральский спрут" — фото Валерия Щербины. Снимок сделан в январе 2023-го в Свердловской области, во время похода на Главный Уральский хребет.

"Эти деревья, гнущиеся под тяжестью куржака (пробка из обледеневшего снега. — Прим. ред.), напомнили мне щупальца морского чудовища", — рассказал он.

Уральский спрут

"Уральский спрут" — фото Валерия Щербины. Снимок сделан в январе 2023-го в Свердловской области, во время похода на Главный Уральский хребет.

"Эти деревья, гнущиеся под тяжестью куржака (пробка из обледеневшего снега. — Прим. ред.), напомнили мне щупальца морского чудовища", — рассказал он.

© Фото : Валерий Щербина, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
10 из 14
© Фото : Алексей Никитин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Зимние морозы, ветер и снег превратили Останкинскую телебашню в замерзшую конструкцию", — рассказывает Алексей Никитин.

Ее высота — 540 метров, это высочайшее сооружение не только в России, но и в Европе. Аэросъемку фотограф вел с дрона.

На башне есть три смотровые площадки: туристы могут увидеть достопримечательности Москвы с высоты 147, 269 и 337 метров.

Холодно

"Зимние морозы, ветер и снег превратили Останкинскую телебашню в замерзшую конструкцию", — рассказывает Алексей Никитин.

Ее высота — 540 метров, это высочайшее сооружение не только в России, но и в Европе. Аэросъемку фотограф вел с дрона.

На башне есть три смотровые площадки: туристы могут увидеть достопримечательности Москвы с высоты 147, 269 и 337 метров.

© Фото : Алексей Никитин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
11 из 14
© Фото : Татьяна Бирюкова, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Татьяна Бирюкова назвала свою работу "Зима на Южном Урале". Лучи зимнего солнца пробиваются сквозь облака, раскрывая суровую красоту елей в нацпарке "Зюраткуль" в Челябинской области.

"У подножия Уральских гор уютно расположились величественные ели, укрытые белоснежным покрывалом. Сияющий снег покрыл деревья и землю, создав сказочную атмосферу", — вспоминает она день съемки.

Зима на Южном Урале

Татьяна Бирюкова назвала свою работу "Зима на Южном Урале". Лучи зимнего солнца пробиваются сквозь облака, раскрывая суровую красоту елей в нацпарке "Зюраткуль" в Челябинской области.

"У подножия Уральских гор уютно расположились величественные ели, укрытые белоснежным покрывалом. Сияющий снег покрыл деревья и землю, создав сказочную атмосферу", — вспоминает она день съемки.

© Фото : Татьяна Бирюкова, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
12 из 14
© Фото : Руслан Гиоев, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Кругобайкальская железная дорога — одно из обязательных для посещения туристами мест на Байкале. Руслан Гиоев отправился в Иркутскую область и сфотографировал ретропоезд на берегу самого глубокого озера в мире на фоне скал.

Паровоз

Кругобайкальская железная дорога — одно из обязательных для посещения туристами мест на Байкале. Руслан Гиоев отправился в Иркутскую область и сфотографировал ретропоезд на берегу самого глубокого озера в мире на фоне скал.

© Фото : Руслан Гиоев, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
13 из 14
© Фото : Марина Сорокина, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Сопка Волосяная ежегодно зимой превращается в снежное царство. Каждая елка — в снежном убранстве, земля — под белым покрывалом, а низкое северное небо добавляет в картину минимализма", — рассказывает о снимке Марина Сорокина.

Этот кадр удалось сделать в Мурманской области, недалеко от Кандалакши. Автор назвала работу "Снежное царство".

Снежное царство

"Сопка Волосяная ежегодно зимой превращается в снежное царство. Каждая елка — в снежном убранстве, земля — под белым покрывалом, а низкое северное небо добавляет в картину минимализма", — рассказывает о снимке Марина Сорокина.

Этот кадр удалось сделать в Мурманской области, недалеко от Кандалакши. Автор назвала работу "Снежное царство".

© Фото : Марина Сорокина, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
14 из 14
 
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