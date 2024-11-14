Снежное царство и кит в апельсинах. Самые красивые пейзажи России зимой

© Фото : Анна Мостовая, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Большая белая цапля — новогодняя орнитологическая сенсация. Она стала первой из своего вида, зарегистрированной на зимовке в Тверской области", — рассказывает Анна Мостовая. Она назвала свою работу "Снегурочка".

Фото сделано в январе у ТЭЦ-3 на речке Соминка, притоке Тверцы, во время сильнейших морозов. На улице было минус 26 градусов.

"Птица успешно перезимовала", — добавляет автор фотографии.