https://ria.ru/20241114/zhurnalistka-1983758103.html

В крови погибшей в Узбекистане журналистки нашли следы угарного газа

В крови погибшей в Узбекистане журналистки нашли следы угарного газа - РИА Новости, 14.11.2024

В крови погибшей в Узбекистане журналистки нашли следы угарного газа

Следы карбоксигемоглобина, этилового спирта и сульфида водорода найдены в крови российской журналистки Инессы Паперной, погибшей в октябре в одной из гостиниц в РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:33

2024-11-14T15:33

2024-11-14T15:56

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ТАШКЕНТ, 14 ноя - РИА Новости. Следы карбоксигемоглобина, этилового спирта и сульфида водорода найдены в крови российской журналистки Инессы Паперной, погибшей в октябре в одной из гостиниц в Ташкенте, заявили РИА Новости в пресс-службе генеральной прокуратуры Узбекистана.Ранее в ведомстве сообщали РИА Новости, что 22 октября из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы в Ташкенте скончались российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. По факту гибели было возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"."Согласно предварительному заключению судебно-химической экспертизы в крови и во внутренних органах погибшей Паперной найдены следы карбоксигемоглобина (59%), этилового спирта (1,36%) и сульфида водорода", - сказал представитель Генпрокуратуры, отвечая на вопрос о ходе проведения экспертизы и установления причин смерти.Карбоксигемоглобин - соединение гемоглобина и угарного газа, образуется при вдыхании большого объема угарного газа.По данным ведомства, в крови и во внутренних органах погибшего спутника журналистки также были найдены следы карбоксигемоглобина (59%) и сульфида водорода.На данный момент следствие и исследования судебно-медицинской экспертизы продолжаются, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241024/tashkent-1979646902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, россия, генеральная прокуратура рф, в мире