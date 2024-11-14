https://ria.ru/20241114/zhurnalistka-1983758103.html
В крови погибшей в Узбекистане журналистки нашли следы угарного газа
В крови погибшей в Узбекистане журналистки нашли следы угарного газа - РИА Новости, 14.11.2024
В крови погибшей в Узбекистане журналистки нашли следы угарного газа
Следы карбоксигемоглобина, этилового спирта и сульфида водорода найдены в крови российской журналистки Инессы Паперной, погибшей в октябре в одной из гостиниц в РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:33
2024-11-14T15:33
2024-11-14T15:56
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ТАШКЕНТ, 14 ноя - РИА Новости. Следы карбоксигемоглобина, этилового спирта и сульфида водорода найдены в крови российской журналистки Инессы Паперной, погибшей в октябре в одной из гостиниц в Ташкенте, заявили РИА Новости в пресс-службе генеральной прокуратуры Узбекистана.Ранее в ведомстве сообщали РИА Новости, что 22 октября из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы в Ташкенте скончались российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. По факту гибели было возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"."Согласно предварительному заключению судебно-химической экспертизы в крови и во внутренних органах погибшей Паперной найдены следы карбоксигемоглобина (59%), этилового спирта (1,36%) и сульфида водорода", - сказал представитель Генпрокуратуры, отвечая на вопрос о ходе проведения экспертизы и установления причин смерти.Карбоксигемоглобин - соединение гемоглобина и угарного газа, образуется при вдыхании большого объема угарного газа.По данным ведомства, в крови и во внутренних органах погибшего спутника журналистки также были найдены следы карбоксигемоглобина (59%) и сульфида водорода.На данный момент следствие и исследования судебно-медицинской экспертизы продолжаются, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241024/tashkent-1979646902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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узбекистан, россия, генеральная прокуратура рф, в мире
Узбекистан, Россия, Генеральная прокуратура РФ, В мире
В крови погибшей в Узбекистане журналистки нашли следы угарного газа
В крови погибшей в Узбекистане журналистки Паперной нашли следы угарного газа
ТАШКЕНТ, 14 ноя - РИА Новости. Следы карбоксигемоглобина, этилового спирта и сульфида водорода найдены в крови российской журналистки Инессы Паперной, погибшей в октябре в одной из гостиниц в Ташкенте, заявили РИА Новости в пресс-службе генеральной прокуратуры Узбекистана.
Ранее в ведомстве сообщали РИА Новости, что 22 октября из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы в Ташкенте
скончались российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. По факту гибели было возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"Согласно предварительному заключению судебно-химической экспертизы в крови и во внутренних органах погибшей Паперной найдены следы карбоксигемоглобина (59%), этилового спирта (1,36%) и сульфида водорода", - сказал представитель Генпрокуратуры, отвечая на вопрос о ходе проведения экспертизы и установления причин смерти.
Карбоксигемоглобин - соединение гемоглобина и угарного газа, образуется при вдыхании большого объема угарного газа.
По данным ведомства, в крови и во внутренних органах погибшего спутника журналистки также были найдены следы карбоксигемоглобина (59%) и сульфида водорода.
На данный момент следствие и исследования судебно-медицинской экспертизы продолжаются, добавили в пресс-службе.