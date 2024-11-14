https://ria.ru/20241114/zhurnalistika-1983788848.html

Представители СМИ выступили за сохранение самостоятельности журфаков

Представители СМИ выступили за сохранение самостоятельности журфаков - РИА Новости, 14.11.2024

Представители СМИ выступили за сохранение самостоятельности журфаков

Представители средств массовой информации выступили за сохранение журналистского образования в российских вузах, так как это особый социальный институт со своей РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:13

2024-11-14T17:13

2024-11-14T20:13

общество

россия

дмитрий горностаев

елена вартанова

виталий третьяков

госдума рф

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Представители средств массовой информации выступили за сохранение журналистского образования в российских вузах, так как это особый социальный институт со своей миссией и идентичностью, сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета журналистики МГУ.В четверг заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, выступая на выездном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, заявил, что Минобрнауки РФ обсуждает возможность объединения факультетов журналистики и филологии в университетах, с 2026 года планируется сформировать новую систему журналистского образования в России."Представители индустрии высказались в поддержку самостоятельности стандартов высшего образования в сфере СМИ и медиакоммуникаций. Журналистика и другие профессии медиакоммуникационной индустрии - важный, исторически сложившийся в нашей стране особый социальный институт со своей миссией и идентичностью", - говорится в сообщении пресс-службы журфака МГУ.В дискуссии приняли участие заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, главный редактор НТВ Александра Кошарницкая. Кроме того, в беседе участвовали декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова и декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.Как отметил Горностаев, он не поддерживает слияние факультетов журналистики и филологии. Он подчеркнул, что на сегодняшний день лучше всего сконцентрироваться на усилении практической подготовки студентов журфаков, потому что на данный момент после вузов выпускники приходят работать без базовых навыков, например, умения быстро печатать или проводить фактчекинг материалов."Практика очень важна в становлении человека в своей профессии. И вовлечение работодателей в подготовку специалистов на ранней стадии - это важный процесс", - добавил Горностаев."Объединять стандарт филологии и журналистики сегодня нецелесообразно… Сегодня у журналистики появилась не только функция, но и другая миссия, и будущий журналист об этом знает. Это миссия создания и поддержания атмосферы социального оптимизма в отрасли", - прокомментировал предложение директор института "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" Анатолий Пую.Свою критику идеи объединения стандартов также высказали Вартанова, Третьяков и Кошарницкая.Афанасьев отмечал, что идея объединять направления возникла по поручению президента, согласно которому перед сферой образования стоит задача укрупнения направлений подготовки и специальностей, сокращение количества групп. Замминистра добавил, что этот шаг соответствует современным реалиям, так как сегодня "стираются грани между разными узкими направлениями". Афанасьев также озвучил данные, согласно которым на сегодняшний день в России более 30 тысяч студентов, которые обучаются по направлениям "Журналистика", и более 7 тысяч из них учатся на бюджете. Программы по журналистике есть в 26 головных вузах и в семи филиалах.Позднее в пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили РИА Новости, что опрос о перемещении направлений подготовки "Журналистика" и "Филология" в одну укрупненную группу специальностей действительно обсуждается с профессиональным сообществом, но это не означает слияния факультетов и кафедр.

https://ri.ria.ru/20241021/nauka-1979117126.html

https://ria.ru/20241114/minobrnauki-1983738046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дмитрий горностаев, елена вартанова, виталий третьяков, госдума рф