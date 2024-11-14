Курские власти прорабатывают вопрос списания ипотеки за разрушенное жилье
Курские власти прорабатывают списание ипотечных долгов за разрушенное жилье
© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в поселке Марьино Рыльского района Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в поселке Марьино Рыльского района Курской области. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 14 ноя - РИА Новости. Руководство Курской области обсуждает с федеральными властями вопрос списания долгов по ипотеке за разрушенное жильё, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
Во вторник прошла встреча руководства Курской области с жителями приграничья, на которой, в частности, поднимался вопрос жилья. Было решено выдавать жилищные сертификаты всем, кто пострадал после вторжения ВСУ 6 августа. Губернатор объяснял, что сертификаты, в первую очередь, получат участники СВО, многодетные семьи, ветераны и инвалиды 1-й и 2-й групп. Кроме того, власти решили сохранить право собственности на земельный участок за теми, кто уже получил жилищный сертификат, но планирует вернуться в приграничье. Также власти будут компенсировать расходы на аренду жилья - 40 тысяч многодетным семьям и 20 тысяч остальным семьям. Сотрудники предприятий, которые находятся в вынужденном простое, получают 2/3 от заработной платы и получают возможность устроиться на еще одну работу на полную ставку.
"С федеральными структурами обсуждается вопрос списания ипотечных долгов за разрушенное жилье", - сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что еще не решен вопрос компенсации за утрату автомобилей, но отметил, что автовладельцы, которые оставили свои машины в приграничье, получат страховые выплаты.
"Были вопросы от тех, кто лишился домашнего скота и птицы. Сейчас прорабатываем механизмы компенсации ущерба", - добавил Смирнов.
Губернатор заверил, что коммунальные службы восстанавливают электричество и газ там, где позволяет оперативная обстановка.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.