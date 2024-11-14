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В Британии раскрыли, где держат Зеленского - РИА Новости, 14.11.2024
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01:18 14.11.2024 (обновлено: 12:47 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/zelenskiy-1983638884.html
В Британии раскрыли, где держат Зеленского
В Британии раскрыли, где держат Зеленского - РИА Новости, 14.11.2024
В Британии раскрыли, где держат Зеленского
Окружение Владимира Зеленского не сообщает ему актуальную информацию из зоны боевых действий из-за ухудшения ситуации на фронте, сообщает британское издание The РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T01:18
2024-11-14T12:47
в мире
украина
сша
киев
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владимир зеленский
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского не сообщает ему актуальную информацию из зоны боевых действий из-за ухудшения ситуации на фронте, сообщает британское издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника."Дело даже не в том, что его держат в теплой ванне, его держат в сауне", — приводит издание его слова.Как заявил военный капеллан Дмитрий Поворотный, последствия ухудшения ситуации на линии фронта уже сказываются на обществе, у которого пропала мотивация продолжать участвовать в боевых действиях."Много немотивированных мужчин. Они сражаются потому, что это единственный способ остаться в живых. Армия цензурирует самые негативные новости, чтобы не разжигать пожар дома (на Украине. — Прим. ред.)", — признался он.В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Британский журнал The Economist писал, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение вступления Украины в НАТО и отказ от освобожденных Россией территорий.Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщала, что гарантии безопасности для Киева важнее территориального вопроса в контексте возможных мирных переговоров на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
https://ria.ru/20241113/ukraina-1983627200.html
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в мире, украина, сша, киев, нато, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, США, Киев, НАТО, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
В Британии раскрыли, где держат Зеленского

Economist: окружение Зеленского врет ему о ситуации на фронте

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского не сообщает ему актуальную информацию из зоны боевых действий из-за ухудшения ситуации на фронте, сообщает британское издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
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"Дело даже не в том, что его держат в теплой ванне, его держат в сауне", — приводит издание его слова.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
"Это шантаж": на Украине ужаснулись из-за планов Зеленского
13 ноября, 21:56
Как заявил военный капеллан Дмитрий Поворотный, последствия ухудшения ситуации на линии фронта уже сказываются на обществе, у которого пропала мотивация продолжать участвовать в боевых действиях.
"Много немотивированных мужчин. Они сражаются потому, что это единственный способ остаться в живых. Армия цензурирует самые негативные новости, чтобы не разжигать пожар дома (на Украине. — Прим. ред.)", — признался он.
В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Британский журнал The Economist писал, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение вступления Украины в НАТО и отказ от освобожденных Россией территорий.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
"Будет хуже": в США сравнили отношение Трампа к Путину и Зеленскому
13 ноября, 07:00
Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщала, что гарантии безопасности для Киева важнее территориального вопроса в контексте возможных мирных переговоров на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.
Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
На Западе раскрыли новый план Зеленского
13 ноября, 12:25
 
В миреУкраинаСШАКиевНАТОВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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