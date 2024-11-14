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Зеленский доведет Украину до гражданской войны, заявили в Раде - РИА Новости, 14.11.2024
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10:27 14.11.2024 (обновлено: 10:33 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/zelenskij-1983677580.html
Зеленский доведет Украину до гражданской войны, заявили в Раде
Зеленский доведет Украину до гражданской войны, заявили в Раде - РИА Новости, 14.11.2024
Зеленский доведет Украину до гражданской войны, заявили в Раде
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский, скорее, доведет Украину до гражданской войны, лишь бы не проводить выборы. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:27
2024-11-14T10:33
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский, скорее, доведет Украину до гражданской войны, лишь бы не проводить выборы. "Зеленский на добровольное объявление выборов никогда не пойдет. Потому что в этот же день надо будет объявить потери. Он от этой крови не отмоется никогда… Это я не беру в расчет какие-то их мегакражи, которых вылезет при аудите больше, чем достаточно на 10 пожизненных", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, Зеленский доведет Украину "хоть до гражданской, хоть до ядерной войны, но на выборы не согласится". Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". В июне президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241114/zelenskiy-1983638884.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Зеленский доведет Украину до гражданской войны, заявили в Раде

Депутат Рады: Зеленский доведет Украину до гражданской войны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский, скорее, доведет Украину до гражданской войны, лишь бы не проводить выборы.
"Зеленский на добровольное объявление выборов никогда не пойдет. Потому что в этот же день надо будет объявить потери. Он от этой крови не отмоется никогда… Это я не беру в расчет какие-то их мегакражи, которых вылезет при аудите больше, чем достаточно на 10 пожизненных", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
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По его словам, Зеленский доведет Украину "хоть до гражданской, хоть до ядерной войны, но на выборы не согласится".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". В июне президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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