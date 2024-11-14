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Более 20 тонн медовых коврижек испекли в подмосковном Зарайске - РИА Новости, 14.11.2024
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Новости Подмосковья
 
18:23 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/zaraysk-1983808420.html
Более 20 тонн медовых коврижек испекли в подмосковном Зарайске
Более 20 тонн медовых коврижек испекли в подмосковном Зарайске - РИА Новости, 14.11.2024
Более 20 тонн медовых коврижек испекли в подмосковном Зарайске
Более 20 тонн медовых коврижек по старинным русским рецептам испекли в подмосковном Зарайске с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:23
2024-11-14T18:23
новости подмосковья
зарайск
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 20 тонн медовых коврижек по старинным русским рецептам испекли в подмосковном Зарайске с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Коврижка – это медовый кекс с пряничным вкусом, известный на Руси с IX века. Лакомство часто украшало праздничные столы, а сегодня попробовать его в современной интерпретации можно в подмосковном Зарайске, где коврижка стала гастрономическим брендом. В ведомстве отметили, что только с начала года было испечено около 23,5 тонны коврижек. В составе – мука, мед, пряности и различные фрукты. В ассортименте представлены разнообразные вкусы: с апельсином, изюмом и орехами, кофе и имбирем, вишней и миндалем, шоколадом и другие. В Зарайске открылась Коврижечная в 2021 году. Посетители могут не только попробовать угощения, но и приготовить их самостоятельно.
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зарайск, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Зарайск, Московская область (Подмосковье)

Более 20 тонн медовых коврижек испекли в подмосковном Зарайске

© Фото : Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской областиЗарайские коврижки
Зарайские коврижки - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Зарайские коврижки
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 20 тонн медовых коврижек по старинным русским рецептам испекли в подмосковном Зарайске с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Коврижка – это медовый кекс с пряничным вкусом, известный на Руси с IX века. Лакомство часто украшало праздничные столы, а сегодня попробовать его в современной интерпретации можно в подмосковном Зарайске, где коврижка стала гастрономическим брендом.
В ведомстве отметили, что только с начала года было испечено около 23,5 тонны коврижек. В составе – мука, мед, пряности и различные фрукты. В ассортименте представлены разнообразные вкусы: с апельсином, изюмом и орехами, кофе и имбирем, вишней и миндалем, шоколадом и другие.
В Зарайске открылась Коврижечная в 2021 году. Посетители могут не только попробовать угощения, но и приготовить их самостоятельно.
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Новости ПодмосковьяЗарайскМосковская область (Подмосковье)
 
 
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