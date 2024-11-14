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Жители Запорожской области устраивают диверсии против ВСУ
Жители Запорожской области устраивают диверсии против ВСУ - РИА Новости, 14.11.2024
Жители Запорожской области устраивают диверсии против ВСУ
Власти Запорожской области располагают информацией о диверсиях в отношении ВСУ, которые организовывают жители подконтрольной Киеву части региона, рассказал РИА... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T04:49
2024-11-14T04:49
2024-11-14T04:49
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Власти Запорожской области располагают информацией о диверсиях в отношении ВСУ, которые организовывают жители подконтрольной Киеву части региона, рассказал РИА Новости заместитель запорожского губернатора Антон Тицкий. Ранен он заявлял РИА Новости, что власти Запорожской области поддерживают связь с молодежью, проживающей на подконтрольных Киеву территориях региона. "Нам известна масса примеров того, как мужчины сейчас отсиживаются дома в страхе выйти на улицу, потому что там их заберут на фронт. Люди не хотят воевать за государство, которое выдает своих граждан за разменную монету в угоду своим западным кукловодам. В связи с этим участились случаи диверсий со стороны мирных против ВСУ и местных военкоматов", - сказал Тицкий. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожская область, вооруженные силы украины, россия, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, В мире
Жители Запорожской области устраивают диверсии против ВСУ
Замглавы Запорожской области Тицкий: жители устраивают диверсии против ВСУ