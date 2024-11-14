https://ria.ru/20241114/zanyatost-1983701809.html

Эксперты раскрыли востребованные профессии в ретейле для молодежи

Эксперты раскрыли востребованные профессии в ретейле для молодежи - РИА Новости, 14.11.2024

Эксперты раскрыли востребованные профессии в ретейле для молодежи

Аналитики рассказали о востребованных профессиях для желающих зарабатывать в сфере ретейла без многолетнего опыта и специального образования, сообщает... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:04

2024-11-14T17:04

2024-11-14T17:04

пятерочка (сеть магазинов)

кадры

работа

торговля

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Аналитики рассказали о востребованных профессиях для желающих зарабатывать в сфере ретейла без многолетнего опыта и специального образования, сообщает пресс-служба торговой сети "Пятёрочка". В их числе – должность администратора магазина."Администратор – это правая рука директора магазина по всем вопросам работы торговой точки и команды. Он контролирует заказы, прием, списание и срок годности товаров, участвует в планировании запасов и ротации товаров. Администратор помогает в составлении отчетности, напрямую влияет на выполнение плана по товарообороту и прибыли магазина", - пояснили аналитики.Среди популярных профессий для молодежи с высокой зарплатой также можно выделить должность оператора склада. Он принимает товар и загружает машину на отправку в магазин. Кроме того, в обязанности оператора склада входит комплектование заказов.Также молодые люди могут быстро дорасти до должности директора магазина и зарабатывать хорошие деньги. Эта работа — для тех, кому близок предпринимательский дух и у кого, возможно, есть опыт ведения собственного дела или управления небольшой командой."Несмотря на отсутствие опыта, молодые сотрудники быстро учатся, смело предлагают решения и быстрее адаптируют новые технологии в рутинные процессы. Системная работа с молодежью позволяет перекрывать дефицит кадров, становится точкой притяжения для молодых клиентов и ускоряет автоматизацию бизнеса", - приводятся в сообщении слова директора департамента привлечения персонала и корпоративных коммуникаций "Пятёрочки" Екатерины Фроловой.

https://ria.ru/20241112/professionalitet-1983250697.html

https://ria.ru/20240910/kotyakov-1971749070.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пятерочка (сеть магазинов), кадры, работа, торговля