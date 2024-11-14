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Эксперты раскрыли востребованные профессии в ретейле для молодежи - РИА Новости, 14.11.2024
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17:04 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/zanyatost-1983701809.html
Эксперты раскрыли востребованные профессии в ретейле для молодежи
Эксперты раскрыли востребованные профессии в ретейле для молодежи - РИА Новости, 14.11.2024
Эксперты раскрыли востребованные профессии в ретейле для молодежи
Аналитики рассказали о востребованных профессиях для желающих зарабатывать в сфере ретейла без многолетнего опыта и специального образования, сообщает... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:04
2024-11-14T17:04
пятерочка (сеть магазинов)
кадры
работа
торговля
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Аналитики рассказали о востребованных профессиях для желающих зарабатывать в сфере ретейла без многолетнего опыта и специального образования, сообщает пресс-служба торговой сети "Пятёрочка". В их числе – должность администратора магазина."Администратор – это правая рука директора магазина по всем вопросам работы торговой точки и команды. Он контролирует заказы, прием, списание и срок годности товаров, участвует в планировании запасов и ротации товаров. Администратор помогает в составлении отчетности, напрямую влияет на выполнение плана по товарообороту и прибыли магазина", - пояснили аналитики.Среди популярных профессий для молодежи с высокой зарплатой также можно выделить должность оператора склада. Он принимает товар и загружает машину на отправку в магазин. Кроме того, в обязанности оператора склада входит комплектование заказов.Также молодые люди могут быстро дорасти до должности директора магазина и зарабатывать хорошие деньги. Эта работа — для тех, кому близок предпринимательский дух и у кого, возможно, есть опыт ведения собственного дела или управления небольшой командой."Несмотря на отсутствие опыта, молодые сотрудники быстро учатся, смело предлагают решения и быстрее адаптируют новые технологии в рутинные процессы. Системная работа с молодежью позволяет перекрывать дефицит кадров, становится точкой притяжения для молодых клиентов и ускоряет автоматизацию бизнеса", - приводятся в сообщении слова директора департамента привлечения персонала и корпоративных коммуникаций "Пятёрочки" Екатерины Фроловой.
https://ria.ru/20241112/professionalitet-1983250697.html
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пятерочка (сеть магазинов), кадры, работа, торговля
Пятерочка (сеть магазинов), Кадры, Работа, Торговля

Эксперты раскрыли востребованные профессии в ретейле для молодежи

© Фото предоставлено пресс-службой пресс-служба "Пятёрочка"Молодые
Молодые - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой пресс-служба "Пятёрочка"
Молодые
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Аналитики рассказали о востребованных профессиях для желающих зарабатывать в сфере ретейла без многолетнего опыта и специального образования, сообщает пресс-служба торговой сети "Пятёрочка".
В их числе – должность администратора магазина.
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"Администратор – это правая рука директора магазина по всем вопросам работы торговой точки и команды. Он контролирует заказы, прием, списание и срок годности товаров, участвует в планировании запасов и ротации товаров. Администратор помогает в составлении отчетности, напрямую влияет на выполнение плана по товарообороту и прибыли магазина", - пояснили аналитики.
Среди популярных профессий для молодежи с высокой зарплатой также можно выделить должность оператора склада. Он принимает товар и загружает машину на отправку в магазин. Кроме того, в обязанности оператора склада входит комплектование заказов.
Также молодые люди могут быстро дорасти до должности директора магазина и зарабатывать хорошие деньги. Эта работа — для тех, кому близок предпринимательский дух и у кого, возможно, есть опыт ведения собственного дела или управления небольшой командой.
"Несмотря на отсутствие опыта, молодые сотрудники быстро учатся, смело предлагают решения и быстрее адаптируют новые технологии в рутинные процессы. Системная работа с молодежью позволяет перекрывать дефицит кадров, становится точкой притяжения для молодых клиентов и ускоряет автоматизацию бизнеса", - приводятся в сообщении слова директора департамента привлечения персонала и корпоративных коммуникаций "Пятёрочки" Екатерины Фроловой.
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Пятерочка (сеть магазинов)КадрыРаботаТорговля
 
 
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