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Законопроект о бюджете Калужской области прошел публичные слушания - РИА Новости, 14.11.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:26 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/zakonoproekt-1983773963.html
Законопроект о бюджете Калужской области прошел публичные слушания
Законопроект о бюджете Калужской области прошел публичные слушания - РИА Новости, 14.11.2024
Законопроект о бюджете Калужской области прошел публичные слушания
Проект закона Калужской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" прошел публичные слушания, сообщает правительство... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:26
2024-11-14T16:26
калужская область
жкх
финансирование
газификация
водоснабжение
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КАЛУГА, 14 ноя – РИА Новости. Проект закона Калужской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" прошел публичные слушания, сообщает правительство региона. Сообщается, что в четверг в региональном парламенте прошли публичные слушания по проекту закона Калужской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Документ представила министр финансов региона Валентина Авдеева. "Планомерный рост экономики позволяет прогнозировать, что в 2025 году доходы областного бюджета превысят 84,7 миллиарда рублей. Расходы составят около 86,9 миллиарда, из которых около 60% – социальные", - сообщила Авдеева. Региональный министр напомнила, что в соответствии с посланием президента России Федеральному Собранию регионам будет списано 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, а высвобождаемые средства должны быть целевым образом направлены на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты. Авдеева подчеркнула, что проектом областного бюджета уже в 2025 году планируется направить более 3,8 миллиарда рублей на реализацию инфраструктурных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе газификацию, водоснабжение и водоотведение, а также на создание инфраструктуры для новых инвестиционных проектов. На слушаниях было предложено увеличить финансирование на инициативное бюджетирование: на инициативные проекты повысить суммы с 200 до 300 миллионов рублей, на школьные инициативы – с 50 до 150 миллионов рублей. Также впервые в областном бюджете будут предусмотрены средства, в размере 25 миллионов рублей, на реализацию молодежных инициатив. "В ходе слушаний подчеркивалось, что в условиях санкционного давления в Калужской области сохраняется финансовая и макроэкономическая стабильность. Совместная работа правительства области и депутатского корпуса обеспечивает запас прочности в экономике и выполнение социальных обязательств перед гражданами", - информирует областное правительство.
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жкх, финансирование, газификация, водоснабжение
Калужская область, ЖКХ, Финансирование, газификация, Водоснабжение

Законопроект о бюджете Калужской области прошел публичные слушания

© iStock.com / JackFВид на город Калуга
Вид на город Калуга - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© iStock.com / JackF
Вид на город Калуга
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КАЛУГА, 14 ноя – РИА Новости. Проект закона Калужской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" прошел публичные слушания, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в четверг в региональном парламенте прошли публичные слушания по проекту закона Калужской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Документ представила министр финансов региона Валентина Авдеева.
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"Планомерный рост экономики позволяет прогнозировать, что в 2025 году доходы областного бюджета превысят 84,7 миллиарда рублей. Расходы составят около 86,9 миллиарда, из которых около 60% – социальные", - сообщила Авдеева.
Региональный министр напомнила, что в соответствии с посланием президента России Федеральному Собранию регионам будет списано 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, а высвобождаемые средства должны быть целевым образом направлены на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты. Авдеева подчеркнула, что проектом областного бюджета уже в 2025 году планируется направить более 3,8 миллиарда рублей на реализацию инфраструктурных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе газификацию, водоснабжение и водоотведение, а также на создание инфраструктуры для новых инвестиционных проектов.
На слушаниях было предложено увеличить финансирование на инициативное бюджетирование: на инициативные проекты повысить суммы с 200 до 300 миллионов рублей, на школьные инициативы – с 50 до 150 миллионов рублей. Также впервые в областном бюджете будут предусмотрены средства, в размере 25 миллионов рублей, на реализацию молодежных инициатив.
"В ходе слушаний подчеркивалось, что в условиях санкционного давления в Калужской области сохраняется финансовая и макроэкономическая стабильность. Совместная работа правительства области и депутатского корпуса обеспечивает запас прочности в экономике и выполнение социальных обязательств перед гражданами", - информирует областное правительство.
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