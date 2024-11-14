https://ria.ru/20241114/zakonoproekt-1983773963.html

Законопроект о бюджете Калужской области прошел публичные слушания

Законопроект о бюджете Калужской области прошел публичные слушания - РИА Новости, 14.11.2024

Законопроект о бюджете Калужской области прошел публичные слушания

Проект закона Калужской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" прошел публичные слушания, сообщает правительство... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T16:26

2024-11-14T16:26

2024-11-14T16:26

калужская область

жкх

финансирование

газификация

водоснабжение

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КАЛУГА, 14 ноя – РИА Новости. Проект закона Калужской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" прошел публичные слушания, сообщает правительство региона. Сообщается, что в четверг в региональном парламенте прошли публичные слушания по проекту закона Калужской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Документ представила министр финансов региона Валентина Авдеева. "Планомерный рост экономики позволяет прогнозировать, что в 2025 году доходы областного бюджета превысят 84,7 миллиарда рублей. Расходы составят около 86,9 миллиарда, из которых около 60% – социальные", - сообщила Авдеева. Региональный министр напомнила, что в соответствии с посланием президента России Федеральному Собранию регионам будет списано 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, а высвобождаемые средства должны быть целевым образом направлены на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты. Авдеева подчеркнула, что проектом областного бюджета уже в 2025 году планируется направить более 3,8 миллиарда рублей на реализацию инфраструктурных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе газификацию, водоснабжение и водоотведение, а также на создание инфраструктуры для новых инвестиционных проектов. На слушаниях было предложено увеличить финансирование на инициативное бюджетирование: на инициативные проекты повысить суммы с 200 до 300 миллионов рублей, на школьные инициативы – с 50 до 150 миллионов рублей. Также впервые в областном бюджете будут предусмотрены средства, в размере 25 миллионов рублей, на реализацию молодежных инициатив. "В ходе слушаний подчеркивалось, что в условиях санкционного давления в Калужской области сохраняется финансовая и макроэкономическая стабильность. Совместная работа правительства области и депутатского корпуса обеспечивает запас прочности в экономике и выполнение социальных обязательств перед гражданами", - информирует областное правительство.

https://ria.ru/20241111/medkadry-1983067131.html

https://ria.ru/20241111/blagoustroystvo-1983059789.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, финансирование, газификация, водоснабжение