https://ria.ru/20241114/zaharova-1983699526.html

Захарова ответила на вопрос об исключении Рубио из санкционного списка

Захарова ответила на вопрос об исключении Рубио из санкционного списка - РИА Новости, 14.11.2024

Захарова ответила на вопрос об исключении Рубио из санкционного списка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря РИА Новости о возможность исключения американского сенатора Марко Рубио из санкционного списка... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:53

2024-11-14T11:53

2024-11-14T11:53

россия

флорида

марко рубио

мария захарова

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря РИА Новости о возможность исключения американского сенатора Марко Рубио из санкционного списка России, заявила, что нет смысла это комментировать на данном этапе. Ранее Трамп объявил о решении выдвинуть сенатора Рубио (от штата Флорида) на должность госсекретаря. Рубио находится под персональными санкциями, включая запрет на въезд в РФ. Отвечая на вопрос агентства, не планирует ли в этой связи российская сторона исключить его из санкционного списка, Захарова отметила: "нет смысла это комментировать на данном этапе".

https://ria.ru/20170618/1496771147.html

россия

флорида

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2024

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россия, флорида, марко рубио, мария захарова