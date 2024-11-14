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Захарова ответила на вопрос об исключении Рубио из санкционного списка - РИА Новости, 14.11.2024
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11:53 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/zaharova-1983699526.html
Захарова ответила на вопрос об исключении Рубио из санкционного списка
Захарова ответила на вопрос об исключении Рубио из санкционного списка - РИА Новости, 14.11.2024
Захарова ответила на вопрос об исключении Рубио из санкционного списка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря РИА Новости о возможность исключения американского сенатора Марко Рубио из санкционного списка... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:53
2024-11-14T11:53
россия
флорида
марко рубио
мария захарова
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря РИА Новости о возможность исключения американского сенатора Марко Рубио из санкционного списка России, заявила, что нет смысла это комментировать на данном этапе. Ранее Трамп объявил о решении выдвинуть сенатора Рубио (от штата Флорида) на должность госсекретаря. Рубио находится под персональными санкциями, включая запрет на въезд в РФ. Отвечая на вопрос агентства, не планирует ли в этой связи российская сторона исключить его из санкционного списка, Захарова отметила: "нет смысла это комментировать на данном этапе".
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россия, флорида, марко рубио, мария захарова
Россия, Флорида, Марко Рубио, Мария Захарова
Захарова ответила на вопрос об исключении Рубио из санкционного списка

Захарова: нет смысла комментировать исключение Рубио из санкционного списка

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря РИА Новости о возможность исключения американского сенатора Марко Рубио из санкционного списка России, заявила, что нет смысла это комментировать на данном этапе.
Ранее Трамп объявил о решении выдвинуть сенатора Рубио (от штата Флорида) на должность госсекретаря. Рубио находится под персональными санкциями, включая запрет на въезд в РФ.
Отвечая на вопрос агентства, не планирует ли в этой связи российская сторона исключить его из санкционного списка, Захарова отметила: "нет смысла это комментировать на данном этапе".
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.06.2017
Марко Рубио: расследование "вмешательства России" отвечает интересам Трампа
18 июня 2017, 17:12
 
РоссияФлоридаМарко РубиоМария Захарова
 
 
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