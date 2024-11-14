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Новые проекционные пешеходные переходы обустраивают в Ярославской области
Новые проекционные пешеходные переходы обустраивают в Ярославской области - РИА Новости, 14.11.2024
Новые проекционные пешеходные переходы обустраивают в Ярославской области
Новые проекционные пешеходные переходы обустраивают в Ярославской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T21:23
2024-11-14T21:23
2024-11-14T21:23
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ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Новые проекционные пешеходные переходы обустраивают в Ярославской области, сообщает правительство региона. "Новые проекционные пешеходные переходы обустраивают в Ярославской области. В этом году такие переходы уже сделаны на нескольких участках региональных трасс: через Красные Ткачи, Новое село и Глебово, а также в Ярославле, Угличе и Переславле-Залесском", - говорится в сообщении областного правительства. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, проекционная разметка не заменяет традиционную, а дополняет ее. Она особенно эффективна в темное время суток, позволяет водителям лучше видеть пешеходов, отметил глава региона. "Пристальное внимание уделяем обустройству таких переходов на нерегулируемых участках, рядом с учебными заведениями и социальными учреждениями. Кроме того, рядом с проекционной разметкой на региональных дорогах мы устанавливаем камеры видеонаблюдения, которые в режиме реального времени передают изображения в диспетчерскую "Ярдорслужбы", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. В настоящее время, по информации правительства области, работы по монтажу проекционного перехода ведутся в Рыбинске, идет поиск подрядчика для обустройства еще одного объекта в Ярославле. Всего до конца года оборудуют более 20 проекционных переходов.
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общество, ярославская область, ярославль, углич
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Ярославль, Углич
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Новые проекционные пешеходные переходы обустраивают в Ярославской области, сообщает правительство региона.
"Новые проекционные пешеходные переходы обустраивают в Ярославской области. В этом году такие переходы уже сделаны на нескольких участках региональных трасс: через Красные Ткачи, Новое село и Глебово, а также в Ярославле, Угличе и Переславле-Залесском", - говорится в сообщении областного правительства.
По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, проекционная разметка не заменяет традиционную, а дополняет ее. Она особенно эффективна в темное время суток, позволяет водителям лучше видеть пешеходов, отметил глава региона.
"Пристальное внимание уделяем обустройству таких переходов на нерегулируемых участках, рядом с учебными заведениями и социальными учреждениями. Кроме того, рядом с проекционной разметкой на региональных дорогах мы устанавливаем камеры видеонаблюдения, которые в режиме реального времени передают изображения в диспетчерскую "Ярдорслужбы", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
В настоящее время, по информации правительства области, работы по монтажу проекционного перехода ведутся в Рыбинске, идет поиск подрядчика для обустройства еще одного объекта в Ярославле. Всего до конца года оборудуют более 20 проекционных переходов.