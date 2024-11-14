https://ria.ru/20241114/yaroslavl-1983777281.html

Территория больницы скорой медицинской помощи отремонтирована в Ярославле

Территория больницы скорой медицинской помощи отремонтирована в Ярославле - РИА Новости, 14.11.2024

Территория больницы скорой медицинской помощи отремонтирована в Ярославле

Территория больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева отремонтирована в Ярославле, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T16:42

2024-11-14T16:42

2024-11-14T16:42

ярославская область

ярославль

медучреждения

капремонт

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Территория больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева отремонтирована в Ярославле, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области. Сообщается, что около 100 миллионов рублей выделено правительством области в этом году на ремонт дорожного покрытия на территории 10 больниц Ярославской области. Больше половины работ уже выполнено. По поручению губернатора Михаила Евраева объекты включили в региональную программу ремонта подъездных путей к социальным учреждениям. "На встречах медики, особенно бригады скорой помощи, поднимали этот вопрос. Жалобы обоснованные: к некоторым приемным отделениям здоровому человеку не пройти, что говорить о людях с травмами. Самые масштабные работы провели в больнице имени Соловьева. В Переславской центральной районной больнице выполнен первый этап благоустройства", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Отмечается, что правительство области при распределении средств особо учитывало социальную значимость больницы имени Соловьева: в ней жителям Ярославской области и других регионов страны круглосуточно оказывают специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную. Ежегодно в медучреждение госпитализируют более 15 тысяч пациентов и выполняют свыше 13 тысяч операций. В травмпункте оказывают экстренную и неотложную помощь. Как сообщил министр здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский, в настоящее время также завершаются работы у областного перинатального центра, а асфальтировка территории у Переславской ЦРБ будет продолжена. В следующем году дорожное покрытие заменят вокруг взрослой поликлиники и акушерского отделения ЦРБ, в 2026 году – у детской поликлиники и пищеблока.

https://ria.ru/20241114/yaroslavl-1983636337.html

https://ria.ru/20241113/nasledie-1983636046.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ярославль, медучреждения, капремонт