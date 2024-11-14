https://ria.ru/20241114/yaroslavl-1983777281.html
Территория больницы скорой медицинской помощи отремонтирована в Ярославле
Территория больницы скорой медицинской помощи отремонтирована в Ярославле - РИА Новости, 14.11.2024
Территория больницы скорой медицинской помощи отремонтирована в Ярославле
Территория больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева отремонтирована в Ярославле, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:42
2024-11-14T16:42
2024-11-14T16:42
ярославская область
ярославль
медучреждения
капремонт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983774538_0:68:1151:715_1920x0_80_0_0_3463dc10132168fdabac50adecbf567f.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Территория больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева отремонтирована в Ярославле, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области. Сообщается, что около 100 миллионов рублей выделено правительством области в этом году на ремонт дорожного покрытия на территории 10 больниц Ярославской области. Больше половины работ уже выполнено. По поручению губернатора Михаила Евраева объекты включили в региональную программу ремонта подъездных путей к социальным учреждениям. "На встречах медики, особенно бригады скорой помощи, поднимали этот вопрос. Жалобы обоснованные: к некоторым приемным отделениям здоровому человеку не пройти, что говорить о людях с травмами. Самые масштабные работы провели в больнице имени Соловьева. В Переславской центральной районной больнице выполнен первый этап благоустройства", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Отмечается, что правительство области при распределении средств особо учитывало социальную значимость больницы имени Соловьева: в ней жителям Ярославской области и других регионов страны круглосуточно оказывают специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную. Ежегодно в медучреждение госпитализируют более 15 тысяч пациентов и выполняют свыше 13 тысяч операций. В травмпункте оказывают экстренную и неотложную помощь. Как сообщил министр здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский, в настоящее время также завершаются работы у областного перинатального центра, а асфальтировка территории у Переславской ЦРБ будет продолжена. В следующем году дорожное покрытие заменят вокруг взрослой поликлиники и акушерского отделения ЦРБ, в 2026 году – у детской поликлиники и пищеблока.
https://ria.ru/20241114/yaroslavl-1983636337.html
https://ria.ru/20241113/nasledie-1983636046.html
ярославль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983774538_55:0:1096:781_1920x0_80_0_0_c235f8408ead185cfc762c394bdbe38f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, медучреждения, капремонт
Ярославская область, Ярославль, Медучреждения, Капремонт
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Территория больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева отремонтирована в Ярославле, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.
Сообщается, что около 100 миллионов рублей выделено правительством области в этом году на ремонт дорожного покрытия на территории 10 больниц Ярославской области. Больше половины работ уже выполнено. По поручению губернатора Михаила Евраева объекты включили в региональную программу ремонта подъездных путей к социальным учреждениям.
"На встречах медики, особенно бригады скорой помощи, поднимали этот вопрос. Жалобы обоснованные: к некоторым приемным отделениям здоровому человеку не пройти, что говорить о людях с травмами. Самые масштабные работы провели в больнице имени Соловьева. В Переславской центральной районной больнице выполнен первый этап благоустройства", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
Отмечается, что правительство области при распределении средств особо учитывало социальную значимость больницы имени Соловьева: в ней жителям Ярославской области и других регионов страны круглосуточно оказывают специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную. Ежегодно в медучреждение
госпитализируют более 15 тысяч пациентов и выполняют свыше 13 тысяч операций. В травмпункте оказывают экстренную и неотложную помощь.
Как сообщил министр здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский, в настоящее время также завершаются работы у областного перинатального центра, а асфальтировка территории у Переславской ЦРБ будет продолжена. В следующем году дорожное покрытие заменят вокруг взрослой поликлиники и акушерского отделения ЦРБ, в 2026 году – у детской поликлиники и пищеблока.