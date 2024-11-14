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Четыре общественных пространства благоустроят в Ярославском районе - РИА Новости, 14.11.2024
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Ярославская область
 
00:01 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/yaroslavl-1983636337.html
Четыре общественных пространства благоустроят в Ярославском районе
Четыре общественных пространства благоустроят в Ярославском районе - РИА Новости, 14.11.2024
Четыре общественных пространства благоустроят в Ярославском районе
Четыре общественных пространства планируют благоустроить в следующем году в Ярославском районе Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T00:01
2024-11-14T00:01
ярославская область
общество
ярославский район
ярославская область
россия
михаил евраев
владимир путин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Четыре общественных пространства планируют благоустроить в следующем году в Ярославском районе Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным правительства Ярославской области, в регионе идет подготовка к проведению следующего сезона проекта "Формирование комфортной городской среды", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Губернатор Михаил Евраев написал в своем Telegram-канале, что в следующем году будут обстроены около 20 объектов в разных муниципальных образованиях области. "Только в Ярославском районе работы проведут на четырех объектах: в Красных Ткачах, селе Медягино, деревне Мокеевское и поселке Ивняки", - сообщил глава региона. В правительстве региона рассказали о проектах в Ярославском районе. В парке "Березки" в Красных Ткачах сделают освещение. В селе Медягино запланированы устройство пешеходных дорожек и освещения, установка арт-объекта "Я люблю Медягино", лавочек, урн, беседок, озеленение. Для детей смонтируют игровую площадку. В планах также благоустройство территории у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и его реконструкция. У Дома культуры в деревне Мокеевское по проекту "Формирование комфортной городской среды" установят малые архитектурные формы и сделают декоративное освещение, отметили в областном правительстве. В сквере у пруда в поселке Ивняки построят игровую площадку с травмобезопасным покрытием. Говоря о планах на будущий год, Михаил Евраев отметил, что уже разработана визуализация проектов, жители принимали участие в их подготовке, вносили свои предложения и активно поддерживали на всероссийском голосовании. " Самым инициативным районам в качестве поощрения направим дополнительные средства, что позволит благоустроить больше общественных пространств. Всего на реализацию федерального проекта предусмотрено почти 540 миллионов рублей", - сообщил губернатор.
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общество, ярославский район, ярославская область, россия, михаил евраев, владимир путин
Ярославская область, Общество, Ярославский район, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев, Владимир Путин

Четыре общественных пространства благоустроят в Ярославском районе

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкВид набережной Ярославля
Вид набережной Ярославля - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Мария Ващук
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Четыре общественных пространства планируют благоустроить в следующем году в Ярославском районе Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным правительства Ярославской области, в регионе идет подготовка к проведению следующего сезона проекта "Формирование комфортной городской среды", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Губернатор Михаил Евраев написал в своем Telegram-канале, что в следующем году будут обстроены около 20 объектов в разных муниципальных образованиях области.
"Только в Ярославском районе работы проведут на четырех объектах: в Красных Ткачах, селе Медягино, деревне Мокеевское и поселке Ивняки", - сообщил глава региона.
В правительстве региона рассказали о проектах в Ярославском районе. В парке "Березки" в Красных Ткачах сделают освещение. В селе Медягино запланированы устройство пешеходных дорожек и освещения, установка арт-объекта "Я люблю Медягино", лавочек, урн, беседок, озеленение. Для детей смонтируют игровую площадку. В планах также благоустройство территории у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и его реконструкция. У Дома культуры в деревне Мокеевское по проекту "Формирование комфортной городской среды" установят малые архитектурные формы и сделают декоративное освещение, отметили в областном правительстве. В сквере у пруда в поселке Ивняки построят игровую площадку с травмобезопасным покрытием.
Говоря о планах на будущий год, Михаил Евраев отметил, что уже разработана визуализация проектов, жители принимали участие в их подготовке, вносили свои предложения и активно поддерживали на всероссийском голосовании.
" Самым инициативным районам в качестве поощрения направим дополнительные средства, что позволит благоустроить больше общественных пространств. Всего на реализацию федерального проекта предусмотрено почти 540 миллионов рублей", - сообщил губернатор.
 
Ярославская областьОбществоЯрославский районЯрославская областьРоссияМихаил ЕвраевВладимир Путин
 
 
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