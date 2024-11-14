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Экс-руководитель "Мурманскавтодора" получил срок за взятку

Экс-руководитель "Мурманскавтодора" получил срок за взятку - РИА Новости, 14.11.2024

Экс-руководитель "Мурманскавтодора" получил срок за взятку

Суд в Мурманске приговорил бывшего директора госучреждения "Мурманскавтодор", обвиняемого в получении взятки в 4 миллиона рублей из требуемой им суммы в 11,5... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:06

2024-11-14T11:06

2024-11-14T11:06

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МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Суд в Мурманске приговорил бывшего директора госучреждения "Мурманскавтодор", обвиняемого в получении взятки в 4 миллиона рублей из требуемой им суммы в 11,5 миллиона, к девяти годам колонии строгого режима, сообщили в региональном СУСК РФ. Как установили следователи, в 2022 году начальник ГОКУ "Мурманскавтодор", в чьи должностные обязанности входил контроль качества содержания и обслуживания автомобильных дорог Мурманской области, дал указание своим подчиненным не применять к организации, которая ненадлежащим образом выполняла свои обязательства, штрафные санкции и запретил расторгнуть раннее заключенные с нею государственные контракты. "В результате противоправных действий осужденного подрядчику необоснованно оплачены работы на сумму более 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, в 2020 - 2021 годах между ГОКУ "Мурманскавтодор" и коммерческими организациями были заключены контракты, по которым подрядчик и субподрядчик обязались выполнить работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог Мурманской области. Общая сумма контрактов превысила 320 миллионов рублей. "При этом фигурант потребовал от руководителя организаций передачи ему в качестве взятки более 11,5 миллиона рублей за невыявление недостатков при осуществлении текущего контроля и приемку выполненных работ вне зависимости от их качества", - пояснили в СК. В июле 2022 года фигурант получил часть взятки в 4 миллиона рублей, после чего был задержан следователем во взаимодействии с УФСБ России по Мурманской области. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных функций в государственных органах сроком на 4 года. Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщили в ведомстве.

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https://ria.ru/20241113/vzyatka-1983512795.html

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происшествия, мурманская область, россия, мурманск, следственный комитет россии (ск рф)