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Экс-руководитель "Мурманскавтодора" получил срок за взятку - РИА Новости, 14.11.2024
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11:06 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/vzyatka-1983688399.html
Экс-руководитель "Мурманскавтодора" получил срок за взятку
Экс-руководитель "Мурманскавтодора" получил срок за взятку - РИА Новости, 14.11.2024
Экс-руководитель "Мурманскавтодора" получил срок за взятку
Суд в Мурманске приговорил бывшего директора госучреждения "Мурманскавтодор", обвиняемого в получении взятки в 4 миллиона рублей из требуемой им суммы в 11,5... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:06
2024-11-14T11:06
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МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Суд в Мурманске приговорил бывшего директора госучреждения "Мурманскавтодор", обвиняемого в получении взятки в 4 миллиона рублей из требуемой им суммы в 11,5 миллиона, к девяти годам колонии строгого режима, сообщили в региональном СУСК РФ. Как установили следователи, в 2022 году начальник ГОКУ "Мурманскавтодор", в чьи должностные обязанности входил контроль качества содержания и обслуживания автомобильных дорог Мурманской области, дал указание своим подчиненным не применять к организации, которая ненадлежащим образом выполняла свои обязательства, штрафные санкции и запретил расторгнуть раннее заключенные с нею государственные контракты. "В результате противоправных действий осужденного подрядчику необоснованно оплачены работы на сумму более 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, в 2020 - 2021 годах между ГОКУ "Мурманскавтодор" и коммерческими организациями были заключены контракты, по которым подрядчик и субподрядчик обязались выполнить работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог Мурманской области. Общая сумма контрактов превысила 320 миллионов рублей. "При этом фигурант потребовал от руководителя организаций передачи ему в качестве взятки более 11,5 миллиона рублей за невыявление недостатков при осуществлении текущего контроля и приемку выполненных работ вне зависимости от их качества", - пояснили в СК. В июле 2022 года фигурант получил часть взятки в 4 миллиона рублей, после чего был задержан следователем во взаимодействии с УФСБ России по Мурманской области. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных функций в государственных органах сроком на 4 года. Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщили в ведомстве.
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происшествия, мурманская область, россия, мурманск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманская область, Россия, Мурманск, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-руководитель "Мурманскавтодора" получил срок за взятку

Экс-руководитель "Мурманскавтодора" получил срок за взятку в четыре млн рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Суд в Мурманске приговорил бывшего директора госучреждения "Мурманскавтодор", обвиняемого в получении взятки в 4 миллиона рублей из требуемой им суммы в 11,5 миллиона, к девяти годам колонии строгого режима, сообщили в региональном СУСК РФ.
Как установили следователи, в 2022 году начальник ГОКУ "Мурманскавтодор", в чьи должностные обязанности входил контроль качества содержания и обслуживания автомобильных дорог Мурманской области, дал указание своим подчиненным не применять к организации, которая ненадлежащим образом выполняла свои обязательства, штрафные санкции и запретил расторгнуть раннее заключенные с нею государственные контракты.
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"В результате противоправных действий осужденного подрядчику необоснованно оплачены работы на сумму более 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, в 2020 - 2021 годах между ГОКУ "Мурманскавтодор" и коммерческими организациями были заключены контракты, по которым подрядчик и субподрядчик обязались выполнить работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог Мурманской области. Общая сумма контрактов превысила 320 миллионов рублей.
"При этом фигурант потребовал от руководителя организаций передачи ему в качестве взятки более 11,5 миллиона рублей за невыявление недостатков при осуществлении текущего контроля и приемку выполненных работ вне зависимости от их качества", - пояснили в СК.
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В июле 2022 года фигурант получил часть взятки в 4 миллиона рублей, после чего был задержан следователем во взаимодействии с УФСБ России по Мурманской области.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных функций в государственных органах сроком на 4 года. Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщили в ведомстве.
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