https://ria.ru/20241114/vsu-1983761168.html

В Раде рассказали, как ВСУ справляются с нехваткой живой силы

В Раде рассказали, как ВСУ справляются с нехваткой живой силы - РИА Новости, 14.11.2024

В Раде рассказали, как ВСУ справляются с нехваткой живой силы

ВСУ из-за недостатка живой силы отправляют на передовую 25% персонала из всех служб обеспечения армии, сообщил в четверг депутат Верховной рады Украины Алексей... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:45

2024-11-14T15:45

2024-11-14T15:50

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ВСУ из-за недостатка живой силы отправляют на передовую 25% персонала из всех служб обеспечения армии, сообщил в четверг депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). В среду газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями сообщила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров. "Расчетно-аналитическое подразделение ВСУ имеет 70 человек. Выдан приказ 20 отправить на передовую. Это подразделение химиков, которые прошли стажировку за границей и их берегли на случай атомной опасности. Будущие смертники, которые будут спасать всех в крайнем случае. Аналогично по всем подразделениям, дислоцирующимся в восточных областях. Все службы обеспечения должны отправить в окопы 25% персонала", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Он отметил, что ежедневно получает обращения о том, что медиков без подготовки массово переводят из военных госпиталей на боевые позиции в пехоте. Депутат также обратил внимание на то, что в это же время в военных комиссариатах сидят люди с боевым опытом и перекладывают бумажки. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241114/vsu-1983684435.html

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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины