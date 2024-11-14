ВСУ потеряли до 430 военных в Курской области за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 430 военных в Курской области за сутки
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подразделения ВС РФ уничтожили за минувшие сутки в приграничном районе Курской области до 430 украинских военнослужащих, 10 танков и две боевые машины пехоты, сообщило в среду Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, уничтожены десять танков, две боевые машины пехоты, 19 боевых бронированных машин, 33 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", семь орудий полевой артиллерии, в том числе две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Богдана", две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М101", - говорится в сообщении.
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Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 32580 военнослужащих, 212 танков, 136 боевых машин пехоты, 112 бронетранспортеров, 1165 боевых бронированных машин, 940 автомобилей, 281 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 12 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 63 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в ведомстве.
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