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Володин обсудил с главой Вологодской области ограничения продажи алкоголя - РИА Новости, 14.11.2024
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17:14 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/volodin-1983789017.html
Володин обсудил с главой Вологодской области ограничения продажи алкоголя
Володин обсудил с главой Вологодской области ограничения продажи алкоголя - РИА Новости, 14.11.2024
Володин обсудил с главой Вологодской области ограничения продажи алкоголя
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым инициативы региона по ограничению продажи алкогольной... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:14
2024-11-14T17:14
общество
вологодская область
вячеслав володин
георгий филимонов
госдума рф
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым инициативы региона по ограничению продажи алкогольной продукции, сообщается на сайте Госдумы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин встретился с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Они обсудили инициативы региона в части ограничения продажи алкогольной продукции", - говорится в сообщении. Также на встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития Вологодской области и восстановления объектов историко-культурного наследия, отмечается в публикации. Ранее Филимонов сообщил, что продажу алкоголя в Вологодской области планируется ограничить по будням двумя обеденными часами - с 12.00 до 14.00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.
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общество, вологодская область, вячеслав володин, георгий филимонов, госдума рф, россия
Общество, Вологодская область, Вячеслав Володин, Георгий Филимонов, Госдума РФ, Россия
Володин обсудил с главой Вологодской области ограничения продажи алкоголя

Володин обсудил с губернатором Вологодской области ограничение продажи алкоголя

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым инициативы региона по ограничению продажи алкогольной продукции, сообщается на сайте Госдумы.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин встретился с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Они обсудили инициативы региона в части ограничения продажи алкогольной продукции", - говорится в сообщении.
Также на встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития Вологодской области и восстановления объектов историко-культурного наследия, отмечается в публикации.
Ранее Филимонов сообщил, что продажу алкоголя в Вологодской области планируется ограничить по будням двумя обеденными часами - с 12.00 до 14.00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.
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ОбществоВологодская областьВячеслав ВолодинГеоргий ФилимоновГосдума РФРоссия
 
 
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