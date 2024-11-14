https://ria.ru/20241114/volodin-1983789017.html

Володин обсудил с главой Вологодской области ограничения продажи алкоголя

Володин обсудил с главой Вологодской области ограничения продажи алкоголя - РИА Новости, 14.11.2024

Володин обсудил с главой Вологодской области ограничения продажи алкоголя

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым инициативы региона по ограничению продажи алкогольной... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:14

2024-11-14T17:14

2024-11-14T17:14

общество

вологодская область

вячеслав володин

георгий филимонов

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147767/92/1477679231_0:241:2788:1809_1920x0_80_0_0_3ce49648ab57c6aaf55016a84c81b5dd.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым инициативы региона по ограничению продажи алкогольной продукции, сообщается на сайте Госдумы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин встретился с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Они обсудили инициативы региона в части ограничения продажи алкогольной продукции", - говорится в сообщении. Также на встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития Вологодской области и восстановления объектов историко-культурного наследия, отмечается в публикации. Ранее Филимонов сообщил, что продажу алкоголя в Вологодской области планируется ограничить по будням двумя обеденными часами - с 12.00 до 14.00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20241031/minzdrav-1981032790.html

вологодская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вологодская область, вячеслав володин, георгий филимонов, госдума рф, россия