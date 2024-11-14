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ВЭБ.РФ вложит 20 млрд рублей в проекты модернизации систем водоснабжения - РИА Новости, 14.11.2024
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18:47 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/vodosnabzhenie-1983821294.html
ВЭБ.РФ вложит 20 млрд рублей в проекты модернизации систем водоснабжения
ВЭБ.РФ вложит 20 млрд рублей в проекты модернизации систем водоснабжения - РИА Новости, 14.11.2024
ВЭБ.РФ вложит 20 млрд рублей в проекты модернизации систем водоснабжения
ВЭБ.РФ готов профинансировать проекты в сфере водоснабжения и водоотведения в российских городах общей стоимостью порядка 120 миллиардов рублей; из них... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:47
2024-11-14T18:47
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ВЭБ.РФ готов профинансировать проекты в сфере водоснабжения и водоотведения в российских городах общей стоимостью порядка 120 миллиардов рублей; из них одобренный объем участия госкорпорации составляет 20 миллиардов рублей, сообщили в госкорпорации. По оценке директора по инвестиционному финансированию ВЭБ.РФ Михаила Григорьева, выступающего на Форуме регионов, несмотря на текущую ставку, с учетом накопленной потребности в инвестициях, которая со временем будет только расти, а также планов по развитию городов, использование только тарифных и бюджетных источников невозможно. "От привлечения внебюджетных источников финансирования мы никуда не уйдем, и задача – структурировать это финансирование таким образом, чтобы соблюсти баланс интересов всех сторон – населения, публичной стороны, бизнеса и финансирующих организаций", – привели в ВЭБе слова Григорьева. Он также отметил, что ВЭБ рассматривает срок кредитования до 15, 20, даже 25 лет, чтобы сгладить нагрузку на тариф. При этом необходимо, чтобы концессионный проект по возможности охватывал всю систему водоснабжения и водоотведения города. Основным инструментом для решения такой задачи в ВЭБ.РФ видят механизм концессии, заключаемой с одним из федеральных операторов. "Эти компании отличаются высоким уровнем отраслевой экспертизы", – пояснили в госкорпорации. Григорьев также подчеркнул важность структурирования концессионного соглашения, проработки условия концессии с участием потенциальной финансирующей организации. "В первую очередь это, конечно, наличие прямого соглашения с регионом, наличие условия о выплате компенсации в случае досрочного прекращения концессии на сумму не менее задолженности перед финансирующими организациями, механизм Особых обстоятельств", — отметил спикер.
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Россия, ЖКХ, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

ВЭБ.РФ вложит 20 млрд рублей в проекты модернизации систем водоснабжения

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на ВЭФ
Стенд российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ на ВЭФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на ВЭФ
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ВЭБ.РФ готов профинансировать проекты в сфере водоснабжения и водоотведения в российских городах общей стоимостью порядка 120 миллиардов рублей; из них одобренный объем участия госкорпорации составляет 20 миллиардов рублей, сообщили в госкорпорации.
По оценке директора по инвестиционному финансированию ВЭБ.РФ Михаила Григорьева, выступающего на Форуме регионов, несмотря на текущую ставку, с учетом накопленной потребности в инвестициях, которая со временем будет только расти, а также планов по развитию городов, использование только тарифных и бюджетных источников невозможно.
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"От привлечения внебюджетных источников финансирования мы никуда не уйдем, и задача – структурировать это финансирование таким образом, чтобы соблюсти баланс интересов всех сторон – населения, публичной стороны, бизнеса и финансирующих организаций", – привели в ВЭБе слова Григорьева.
Он также отметил, что ВЭБ рассматривает срок кредитования до 15, 20, даже 25 лет, чтобы сгладить нагрузку на тариф. При этом необходимо, чтобы концессионный проект по возможности охватывал всю систему водоснабжения и водоотведения города.
Основным инструментом для решения такой задачи в ВЭБ.РФ видят механизм концессии, заключаемой с одним из федеральных операторов. "Эти компании отличаются высоким уровнем отраслевой экспертизы", – пояснили в госкорпорации.
Григорьев также подчеркнул важность структурирования концессионного соглашения, проработки условия концессии с участием потенциальной финансирующей организации.
"В первую очередь это, конечно, наличие прямого соглашения с регионом, наличие условия о выплате компенсации в случае досрочного прекращения концессии на сумму не менее задолженности перед финансирующими организациями, механизм Особых обстоятельств", — отметил спикер.
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