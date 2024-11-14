https://ria.ru/20241114/vlasti-1983749341.html

Власти Хабаровска и Комсомольска запретили строить вблизи набережных

Власти Хабаровска и Комсомольска запретили строить вблизи набережных - РИА Новости, 14.11.2024

Власти Хабаровска и Комсомольска запретили строить вблизи набережных

Властям Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре запрещено выдавать разрешения на строительство вблизи набережных без согласования с минстроем региона, сообщил... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:55

2024-11-14T14:55

2024-11-14T14:55

хабаровский край

хабаровск

комсомольск-на-амуре

дмитрий демешин

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ХАБАРОВСК, 14 ноя - РИА Новости. Властям Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре запрещено выдавать разрешения на строительство вблизи набережных без согласования с минстроем региона, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "Облик наших городов должен быть таким, чтобы это устраивало их жителей. Поэтому властям Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре запрещаю выдавать разрешения на строительство вблизи набережных без согласования с минстроем региона. По каждой заявке будем принимать решение, исходя из комфорта наших граждан, а не погони застройщиков за наживой", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По словам главы региона, сами набережные тоже необходимо доделать. В Городе юности до конца года строители должны полностью завершить все работы, включая благоустройство. К сдаче готовится и инновационный центр "Эвристика" - не только для юных комсомольчан, заниматься там будут дети из Комсомольского, Амурского, Солнечного районов. В Хабаровске на средства президентской единой субсидии будут реконструированы Амурский и Уссурийский бульвары. "Эти и многие другие объекты - часть мастер-планов развития наших городов. И не надо "грузить" людей градостроительной и финансовой терминологией... Важнейшие задачи, которые должна решать муниципальная власть, причём за счёт местного бюджета, - уличное освещение, подсветка центральных фасадов, дорожная разметка, бордюры, озеленение, типовой проект остановок общественного транспорта. Требую от глав Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, да и всех руководителей муниципалитетов, активнее включаться в работу. Жители нашего края должны видеть заботу властей", - подчеркнул Демешин. Как сообщает правительство региона, глава края обозначил зоны ответственности членов краевого правительства. За каждым проектом мастер-плана развития города будет закреплен зампред правительства края. По словам Демешина, набережные определяют вид города, и они должны быть реализованы через градостроительный план.

https://ria.ru/20241114/kadry-1983745315.html

https://ria.ru/20240902/demeshin-1969912549.html

хабаровск

комсомольск-на-амуре

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

хабаровск, комсомольск-на-амуре, дмитрий демешин