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Липецкие ветераны СВО готовы работать на благо региона - РИА Новости, 14.11.2024
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Липецкая область
 
13:41 14.11.2024 (обновлено: 13:42 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/veterany-1983732608.html
Липецкие ветераны СВО готовы работать на благо региона
Липецкие ветераны СВО готовы работать на благо региона - РИА Новости, 14.11.2024
Липецкие ветераны СВО готовы работать на благо региона
Власти Липецкой области окажут всестороннюю помощь участникам президентской программы "Время героев" для овладения компетенциями и работы на благо региона,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:41
2024-11-14T13:42
липецкая область
игорь артамонов
сво
липецк
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ЛИПЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Власти Липецкой области окажут всестороннюю помощь участникам президентской программы "Время героев" для овладения компетенциями и работы на благо региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов по результатам встречи с липецкими участниками СВО.На встрече присутствовали несколько участников президентской программы "Время героев". Некоторые прошли курс заочно. Присутствовавший на встрече участник первого очного потока Роман Балашов сейчас проходит стажировку в правительстве региона.Артамонов отметил, что власти региона постоянно находятся на связи с участниками проекта. С каждым детально проговариваются все возможные варианты сотрудничества, выражая готовность помочь с наставничеством и дополнительными курсами по определенным компетенциям."Ребята с большим патриотическим настроем. Хотят и с молодежью работать, и в спорте, и в обеспечении безопасности, и на государственной службе применять свое стратегическое мышление и желание помогать людям. Потенциал огромный", – прокомментировал Игорь Артамонов.
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игорь артамонов, сво, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, СВО, Липецк

Липецкие ветераны СВО готовы работать на благо региона

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиЛипецкие ветераны СВО готовы работать на благо региона
Липецкие ветераны СВО готовы работать на благо региона - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Липецкие ветераны СВО готовы работать на благо региона
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ЛИПЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Власти Липецкой области окажут всестороннюю помощь участникам президентской программы "Время героев" для овладения компетенциями и работы на благо региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов по результатам встречи с липецкими участниками СВО.
На встрече присутствовали несколько участников президентской программы "Время героев". Некоторые прошли курс заочно. Присутствовавший на встрече участник первого очного потока Роман Балашов сейчас проходит стажировку в правительстве региона.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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13 ноября, 16:03
Артамонов отметил, что власти региона постоянно находятся на связи с участниками проекта. С каждым детально проговариваются все возможные варианты сотрудничества, выражая готовность помочь с наставничеством и дополнительными курсами по определенным компетенциям.
"Ребята с большим патриотическим настроем. Хотят и с молодежью работать, и в спорте, и в обеспечении безопасности, и на государственной службе применять свое стратегическое мышление и желание помогать людям. Потенциал огромный", – прокомментировал Игорь Артамонов.
Липецк - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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Липецкая областьИгорь АртамоновСВОЛипецк
 
 
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