https://ria.ru/20241114/veterany-1983732608.html

Липецкие ветераны СВО готовы работать на благо региона

Липецкие ветераны СВО готовы работать на благо региона - РИА Новости, 14.11.2024

Липецкие ветераны СВО готовы работать на благо региона

Власти Липецкой области окажут всестороннюю помощь участникам президентской программы "Время героев" для овладения компетенциями и работы на благо региона,... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:41

2024-11-14T13:41

2024-11-14T13:42

липецкая область

игорь артамонов

сво

липецк

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ЛИПЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Власти Липецкой области окажут всестороннюю помощь участникам президентской программы "Время героев" для овладения компетенциями и работы на благо региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов по результатам встречи с липецкими участниками СВО.На встрече присутствовали несколько участников президентской программы "Время героев". Некоторые прошли курс заочно. Присутствовавший на встрече участник первого очного потока Роман Балашов сейчас проходит стажировку в правительстве региона.Артамонов отметил, что власти региона постоянно находятся на связи с участниками проекта. С каждым детально проговариваются все возможные варианты сотрудничества, выражая готовность помочь с наставничеством и дополнительными курсами по определенным компетенциям."Ребята с большим патриотическим настроем. Хотят и с молодежью работать, и в спорте, и в обеспечении безопасности, и на государственной службе применять свое стратегическое мышление и желание помогать людям. Потенциал огромный", – прокомментировал Игорь Артамонов.

https://ria.ru/20241113/apk-1983561039.html

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липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, сво, липецк