https://ria.ru/20241114/valyuty-1983648727.html

Некоторые страны АТЭС выразили интерес к расчетам в национальных валютах

Некоторые страны АТЭС выразили интерес к расчетам в национальных валютах - РИА Новости, 14.11.2024

Некоторые страны АТЭС выразили интерес к расчетам в национальных валютах

Ряд стран АТЭС выразил интерес к расчетам в национальных валютах, этот вопрос поднимался и министрами финансов объединения, сообщил в интервью РИА Новости посол РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T06:47

2024-11-14T06:47

2024-11-14T06:47

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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Ряд стран АТЭС выразил интерес к расчетам в национальных валютах, этот вопрос поднимался и министрами финансов объединения, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. "Да, такой интерес (к расчетам в нацвалютах - ред) имеется. Я не хотел бы называть конкретные страны, потому что в АТЭС действуют правила о том, что внутренние дискуссии остаются конфиденциальными. Но интерес есть", - сказал дипломат. Более того, в АТЭС есть финансовый трек, в рамках которого взаимодействуют министерства финансов, и они эти вопросы затрагивают, добавил Бердыев. "Мы видим, что финансовая и банковская международные системы стали по сути "капсулой времени" и устарели. Сегодня приходят новые технологии, цифровые активы, цифровые системы расчетов, набирают вес национальные валюты", - сказал дипломат. "И это связано не только с политикой, с санкциями, но и с тем, что бывшие ключевые развитые страны, такие как США, находятся в очень сложной экономической ситуации, как мы знаем, печатают доллары буквально конвейерным способом, очень сильно увеличивают свой национальный долг и уже нередко допускают ремарки о том, что могут расплатиться по долгам нестандартными образом. Грубо говоря, подводят к мысли о том, что эти долги никогда не будут возвращены", - полагает Бердыев. Поэтому интерес к расчетам в национальных валютах продиктован не только политическими, но и экономическими соображениями. "Все хотят развивать такие механизмы и получать возможность действовать независимо, без оглядки на западные прихоти и неуемное стремление к наживе, вплоть до методов криминального отъема чужой собственности, включая суверенные активы", - сказал посол МИД РФ.

https://ria.ru/20241114/sanktsii-1983647711.html

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