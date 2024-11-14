Путин продлил меры по обеспечению стабильности в валютной сфере
Путин продлил меры по обеспечению стабильности в валютной сфере на 2025 год
Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на год - до конца 2025 года - запрет на совершение резидентами взносов в капитал иностранных юридических лиц без разрешения ЦБ РФ, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Внести в Указ Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 года №126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования"... изменение, заменив в абзаце первом пункта 2 слова "до 31 декабря 2024 года" словами "до 31 декабря 2025 года", - говорится документе.
Речь идет о запрете россиянам и бизнесу без разрешения ЦБ оплачивать доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) иностранного юрлица, а также резидентам делать взносы нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений. Эта мера действовала до конца 2024 года, теперь она продлена на год.
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