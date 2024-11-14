https://ria.ru/20241114/ukraina-1983689072.html
На Украине водитель прокатил сотрудника военкомата на капоте
На Украине водитель прокатил сотрудника военкомата на капоте - РИА Новости, 14.11.2024
На Украине водитель прокатил сотрудника военкомата на капоте
Водитель в Харькове "прокатил" на капоте своего автомобиля сотрудника военкомата, который пытался его задержать на одном из блокпостов с целью мобилизации,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:09
2024-11-14T11:09
2024-11-14T11:09
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Водитель в Харькове "прокатил" на капоте своего автомобиля сотрудника военкомата, который пытался его задержать на одном из блокпостов с целью мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Харькове водитель "прокатил" на капоте сотрудника ТЦК (военкомата – ред.), когда его пытались достать из авто на блокпосте для мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. В октябре ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241113/voenkomat-1983597949.html
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в мире, харьков, украина, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
На Украине водитель прокатил сотрудника военкомата на капоте
"Страна.ua": в Харькове водитель прокатил сотрудника военкомата на капоте
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Водитель в Харькове "прокатил" на капоте своего автомобиля сотрудника военкомата, который пытался его задержать на одном из блокпостов с целью мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Харькове водитель "прокатил" на капоте сотрудника ТЦК (военкомата – ред.), когда его пытались достать из авто на блокпосте для мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. В октябре ВСУ
пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.