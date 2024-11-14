https://ria.ru/20241114/uchitel-1983819294.html
В Калининграде проверят сообщения об учителе, столкнувшем ученика со стула
В Калининграде проверят сообщения об учителе, столкнувшем ученика со стула - РИА Новости, 14.11.2024
В Калининграде проверят сообщения об учителе, столкнувшем ученика со стула
Прокуратура Калининградской области проверяет данные СМИ о школьном учителе, который якобы столкнул со стула восьмиклассника, обозвав его, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:41
2024-11-14T18:41
2024-11-14T18:41
происшествия
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калининградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Прокуратура Калининградской области проверяет данные СМИ о школьном учителе, который якобы столкнул со стула восьмиклассника, обозвав его, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в четверг. Ряд региональных СМИ и Telegram-каналов в четверг сообщил об инциденте в школе №56 в Калининграде, где на уроке информатики учитель якобы столкнул со стула восьмиклассника, обозвав его и выставив из класса. На видео, распространенном в соцсетях, мужчина выглядит крайне раздраженным. "По сообщениям СМИ организована проверка", - сказала агентству представитель областной прокуратуры. Комментарием школы, где якобы произошел конфликт, РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20241105/saratov-1981980078.html
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происшествия, калининград, калининградская область
Происшествия, Калининград, Калининградская область
В Калининграде проверят сообщения об учителе, столкнувшем ученика со стула
В Калининграде проверят данные об учителе, столкнувшем со стула восьмиклассника
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Прокуратура Калининградской области проверяет данные СМИ о школьном учителе, который якобы столкнул со стула восьмиклассника, обозвав его, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в четверг.
Ряд региональных СМИ и Telegram-каналов в четверг сообщил об инциденте в школе №56 в Калининграде, где на уроке информатики учитель якобы столкнул со стула восьмиклассника, обозвав его и выставив из класса. На видео, распространенном в соцсетях, мужчина выглядит крайне раздраженным.
"По сообщениям СМИ организована проверка", - сказала агентству представитель областной прокуратуры.
Комментарием школы, где якобы произошел конфликт, РИА Новости пока не располагает.