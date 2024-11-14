https://ria.ru/20241114/tver-1983785742.html
Руденя проинспектировал ход строительства Западного моста в Твери
Руденя проинспектировал ход строительства Западного моста в Твери - РИА Новости, 14.11.2024
Руденя проинспектировал ход строительства Западного моста в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал в четверг ход строительства Западного моста через реку Волгу в Твери, который возводится по... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:07
2024-11-14T17:07
2024-11-14T17:07
тверская область
тверь
игорь руденя
строительство
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал в четверг ход строительства Западного моста через реку Волгу в Твери, который возводится по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба правительства региона. Реализация проекта ведется в плановом режиме. На мостовом переходе через Волгу завершена надвижка обеих частей. Мост правого направления в данный момент находится на временных опорных частях, ведутся работы по спуску пролетного строения на постоянные опоры. Проектом помимо возведения непосредственно мостового перехода через Волгу предусмотрена реконструкция двух путепроводов – железнодорожного в Пролетарском районе (через проспект Калинина) и автодорожного в Заволжском районе (Горбатого моста в створе Петербургского шоссе). "Формируется транспортный коридор и дорожное покрытие до Петербургского шоссе. Параллельно идут работы по железнодорожному мосту на Комсомольской площади. Что очень важно – запущен транспортный коридор по улице Фрунзе, что позволит приблизиться к разборке моста на Петербургском шоссе и замене перекрытий для увеличения проезжей части с двух полос до четырех", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что предстоит объемная и масштабная работа. Губернатор также поблагодарил правительство РФ за выделяемые средства на реализацию проекта. На Комсомольской площади на данный момент ведется создание дублирующих железнодорожных путей. Здесь также будет открыта новая развязка с существующей дорожной сетью. По путепроводу в створе улицы Фрунзе автомобильное движение было запущено в начале сентября. Следующий этап − строительство современного автомобильного путепровода на месте Горбатого моста. Продолжается создание подпорной стенки нового объекта. Параллельно будет проводиться расширение Петербургского шоссе до развязки с трассой М-10 и строительство развязки на пересечении с путепроводом в створе улицы Фрунзе.
https://ria.ru/20241114/rudenya-1983771666.html
https://ria.ru/20241113/proizvodstva-1983620496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, игорь руденя, строительство
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Строительство
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал в четверг ход строительства Западного моста через реку Волгу в Твери, который возводится по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба правительства региона.
Реализация проекта ведется в плановом режиме. На мостовом переходе через Волгу завершена надвижка обеих частей. Мост правого направления в данный момент находится на временных опорных частях, ведутся работы по спуску пролетного строения на постоянные опоры.
Проектом помимо возведения непосредственно мостового перехода через Волгу предусмотрена реконструкция двух путепроводов – железнодорожного в Пролетарском районе
(через проспект Калинина) и автодорожного в Заволжском районе
(Горбатого моста в створе Петербургского шоссе).
"Формируется транспортный коридор и дорожное покрытие до Петербургского шоссе. Параллельно идут работы по железнодорожному мосту на Комсомольской площади. Что очень важно – запущен транспортный коридор по улице Фрунзе, что позволит приблизиться к разборке моста на Петербургском шоссе и замене перекрытий для увеличения проезжей части с двух полос до четырех", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что предстоит объемная и масштабная работа. Губернатор также поблагодарил правительство РФ за выделяемые средства на реализацию проекта.
На Комсомольской площади на данный момент ведется создание дублирующих железнодорожных путей. Здесь также будет открыта новая развязка с существующей дорожной сетью. По путепроводу в створе улицы Фрунзе автомобильное движение было запущено в начале сентября. Следующий этап − строительство современного автомобильного путепровода на месте Горбатого моста. Продолжается создание подпорной стенки нового объекта.
Параллельно будет проводиться расширение Петербургского шоссе до развязки с трассой М-10 и строительство развязки на пересечении с путепроводом в створе улицы Фрунзе.