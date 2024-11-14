https://ria.ru/20241114/tver-1983687428.html

В Твери задержали мужчину за шутки о продаже детей

В Твери задержали мужчину за шутки о продаже детей - РИА Новости, 14.11.2024

В Твери задержали мужчину за шутки о продаже детей

Мужчину, который подходил к прохожим на улице Веселова в Твери и якобы предлагал купить детей, задержали сотрудники полиции, сообщила пресс-служба УМВД России... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:02

2024-11-14T11:02

2024-11-14T11:06

происшествия

тверь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ТУЛА, 14 ноя – РИА Новости. Мужчину, который подходил к прохожим на улице Веселова в Твери и якобы предлагал купить детей, задержали сотрудники полиции, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. "В ходе мониторинга СМИ и сети интернет сотрудники полиции выявили в одной из социальных сетей информацию о мужчине, который подходил к прохожим на улице Веселова областного центра и якобы предлагал купить детей… В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении. По словам задержанного, в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения и решил пошутить, не имея злого умысла. По данным пресс-службы ведомства, в отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве.

https://ria.ru/20240710/prigovor-1958806429.html

https://ria.ru/20240529/zaderzhanie-1949240118.html

тверь

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тверь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)