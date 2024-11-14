https://ria.ru/20241114/tver-1983687428.html
В Твери задержали мужчину за шутки о продаже детей
В Твери задержали мужчину за шутки о продаже детей - РИА Новости, 14.11.2024
В Твери задержали мужчину за шутки о продаже детей
Мужчину, который подходил к прохожим на улице Веселова в Твери и якобы предлагал купить детей, задержали сотрудники полиции, сообщила пресс-служба УМВД России... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:02
2024-11-14T11:02
2024-11-14T11:06
происшествия
тверь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ТУЛА, 14 ноя – РИА Новости. Мужчину, который подходил к прохожим на улице Веселова в Твери и якобы предлагал купить детей, задержали сотрудники полиции, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. "В ходе мониторинга СМИ и сети интернет сотрудники полиции выявили в одной из социальных сетей информацию о мужчине, который подходил к прохожим на улице Веселова областного центра и якобы предлагал купить детей… В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении. По словам задержанного, в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения и решил пошутить, не имея злого умысла. По данным пресс-службы ведомства, в отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве.
https://ria.ru/20240710/prigovor-1958806429.html
https://ria.ru/20240529/zaderzhanie-1949240118.html
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тверь, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Твери задержали мужчину за шутки о продаже детей
В Твери задержали мужчину, который якобы предлагал прохожим купить детей