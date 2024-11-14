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В Твери задержали мужчину за шутки о продаже детей - РИА Новости, 14.11.2024
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11:02 14.11.2024 (обновлено: 11:06 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/tver-1983687428.html
В Твери задержали мужчину за шутки о продаже детей
В Твери задержали мужчину за шутки о продаже детей - РИА Новости, 14.11.2024
В Твери задержали мужчину за шутки о продаже детей
Мужчину, который подходил к прохожим на улице Веселова в Твери и якобы предлагал купить детей, задержали сотрудники полиции, сообщила пресс-служба УМВД России... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:02
2024-11-14T11:06
происшествия
тверь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ТУЛА, 14 ноя – РИА Новости. Мужчину, который подходил к прохожим на улице Веселова в Твери и якобы предлагал купить детей, задержали сотрудники полиции, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. "В ходе мониторинга СМИ и сети интернет сотрудники полиции выявили в одной из социальных сетей информацию о мужчине, который подходил к прохожим на улице Веселова областного центра и якобы предлагал купить детей… В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении. По словам задержанного, в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения и решил пошутить, не имея злого умысла. По данным пресс-службы ведомства, в отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве.
https://ria.ru/20240710/prigovor-1958806429.html
https://ria.ru/20240529/zaderzhanie-1949240118.html
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происшествия, тверь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тверь, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Твери задержали мужчину за шутки о продаже детей

В Твери задержали мужчину, который якобы предлагал прохожим купить детей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ТУЛА, 14 ноя – РИА Новости. Мужчину, который подходил к прохожим на улице Веселова в Твери и якобы предлагал купить детей, задержали сотрудники полиции, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
"В ходе мониторинга СМИ и сети интернет сотрудники полиции выявили в одной из социальных сетей информацию о мужчине, который подходил к прохожим на улице Веселова областного центра и якобы предлагал купить детей… В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.
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По словам задержанного, в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения и решил пошутить, не имея злого умысла.
По данным пресс-службы ведомства, в отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве.
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