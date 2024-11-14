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Эксперты ответили на вопрос о выходе Турции из системы all inclusive - РИА Новости, 14.11.2024
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Туризм
 
13:08 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/turtsiya-1983718316.html
Эксперты ответили на вопрос о выходе Турции из системы all inclusive
Эксперты ответили на вопрос о выходе Турции из системы all inclusive - РИА Новости, 14.11.2024
Эксперты ответили на вопрос о выходе Турции из системы all inclusive
Туристическая отрасль Турции не обсуждает полный выход страны из системы "всё включено", но при этом сектор не намерен подстраивать под него весь свой... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:08
2024-11-14T13:08
туризм
турция
осман айык
реджеп тайип эрдоган
новости - туризм
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АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Туристическая отрасль Турции не обсуждает полный выход страны из системы "всё включено", но при этом сектор не намерен подстраивать под него весь свой потенциал, заявил РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын.Представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "все включено" (all inclusive) в отелях, писало ранее издание Turizm Gazetesi. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя"."Это, наверное, чьи-то размышления. Выход из этой системы (всё включено – ред.) не обсуждается. Но мы также не можем сформировать всю нашу туристическую стратегию под эту систему. Система "всё включено" - хороший инструмент для турецкой туристической отрасли, но у нас есть и другие инструменты. Гастрономический, медицинский, археологический, у нас есть потенциал. Мы говорим "да" системе "всё включено", но не всё у нас должно быть по этой системе, мы намерены использовать и другие инструменты", - сказал Гюнайдын.В Турции отдыхать в отеле и питаться по системе "всё включено" значительно выгоднее, чем в кафе или ресторане за его пределами, ведь цены там за последние два года увеличились в пять и более раз, сообщили ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). По словам Александра Лиры, директора по продажам онлайн-агрегатора туров Travelata, рост цен связан с инфляцией, ростом стоимости мяса и других продуктов.Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "все включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20241110/viza-1977288073.html
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турция, осман айык, реджеп тайип эрдоган, новости - туризм
Туризм, Турция, Осман Айык, Реджеп Тайип Эрдоган, Новости - Туризм
Эксперты ответили на вопрос о выходе Турции из системы all inclusive

Эксперты: Турция не обсуждает полный выход из системы "все включено"

© РИА Новости / Марина ПервухинаАланья
Аланья - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Марина Первухина
Аланья. Архивное фото
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АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Туристическая отрасль Турции не обсуждает полный выход страны из системы "всё включено", но при этом сектор не намерен подстраивать под него весь свой потенциал, заявил РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын.
Представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "все включено" (all inclusive) в отелях, писало ранее издание Turizm Gazetesi. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя".
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"Это, наверное, чьи-то размышления. Выход из этой системы (всё включено – ред.) не обсуждается. Но мы также не можем сформировать всю нашу туристическую стратегию под эту систему. Система "всё включено" - хороший инструмент для турецкой туристической отрасли, но у нас есть и другие инструменты. Гастрономический, медицинский, археологический, у нас есть потенциал. Мы говорим "да" системе "всё включено", но не всё у нас должно быть по этой системе, мы намерены использовать и другие инструменты", - сказал Гюнайдын.
В Турции отдыхать в отеле и питаться по системе "всё включено" значительно выгоднее, чем в кафе или ресторане за его пределами, ведь цены там за последние два года увеличились в пять и более раз, сообщили ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). По словам Александра Лиры, директора по продажам онлайн-агрегатора туров Travelata, рост цен связан с инфляцией, ростом стоимости мяса и других продуктов.
Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "все включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
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