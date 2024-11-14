https://ria.ru/20241114/turtsiya-1983716870.html

Ассоциация турагентств Турции рассказала о последствиях санкций

Ассоциация турагентств Турции рассказала о последствиях санкций - РИА Новости, 14.11.2024

Ассоциация турагентств Турции рассказала о последствиях санкций

Санкции вызывают проблемы для российских туристов в Турции, но туристическая индустрия старается смягчить ущерб, заявил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:04

2024-11-14T13:04

2024-11-14T13:12

турция

туризм

алексей ерхов

россия

анкара (провинция)

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АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Санкции вызывают проблемы для российских туристов в Турции, но туристическая индустрия старается смягчить ущерб, заявил РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын.Летом газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Газета Aydınlık писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями."Конечно, все это (санкции – ред.) проблемы, все это создает трудности. Но мы одна из самых масштабных в мире ассоциаций по туризму, поэтому наши турагентства в контакте с нашими партнерами денно и нощно делают все возможное, чтобы преодолеть эти трудности, чтобы проблемы не были масштабными. Обе стороны (турецкая и российская – ред.) решают проблемы", - сказал Гюнайдын.Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщил в четверг, что Турция уверенно держит первое место по числу российских туристов в стране, дипломат допустил превышение показателей 2023 года.

https://ria.ru/20241110/viza-1977288073.html

турция

россия

анкара (провинция)

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турция, алексей ерхов, россия, анкара (провинция)