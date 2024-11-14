https://ria.ru/20241114/turisticheskiy_nalog-1983643319.html

На Сахалине в 2025 году планируют ввести туристический налог

На Сахалине в 2025 году планируют ввести туристический налог - РИА Новости, 14.11.2024

На Сахалине в 2025 году планируют ввести туристический налог

Власти Сахалинской области планируют ввести туристический налог в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T03:56

2024-11-14T03:56

2024-11-14T03:56

сахалинская область

владимир путин

россия

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Власти Сахалинской области планируют ввести туристический налог в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным властей, вопрос о взимании платы с туристов одобрили администрации Корсаковского и Курильского районов. Аналогичный проект в ближайшее время рассмотрит городская дума Южно-Сахалинска. Прогнозируемый туристический налог в бюджет областного центра в 2025 году составит порядка 30 миллионов рублей. Остальные муниципалитеты области могут регулировать вопрос самостоятельно. "Туристический налог планируется ввести в Сахалинской области в 2025 году", - говорится в сообщении. Агентами по сбору туристического налога выступят владельцы гостиниц, хостелов, кемпингов, глэмпингов и других подобных объектов при условии вхождения в реестр классифицированных средств размещения. Эта сумма включается в квитанцию к основной стоимости номера и направляется в бюджет муниципальных образований по месту нахождения объектов размещения. "Данный туристический налог не является целевым, и теоретически главы могут распределять его по своему усмотрению. Но мы надеемся, что полученные средства муниципалитеты направят на создание и поддержку туристической инфраструктуры в районах", - приводятся в сообщении слова главы регионального минтуризма Артема Лазарева. Ставка туристического налога с января 2025 года составит 1%, но не менее 100 рублей за сутки. Ежегодно она будет увеличиваться на 1 процентный пункт, а с 2029 года предлагается установить ставку на уровне 5%. От данного сбора освобождаются Герои Советского Союза, Герои России, Герои Труда, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и другие. Причем муниципальные власти могут по своему усмотрению расширить список льготных категорий. Закон, который предусматривает введение туристического налога с 2025 года, в июле подписал президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20241030/nalog-1980829767.html

https://ria.ru/20241022/nalog-1979372213.html

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сахалинская область, владимир путин, россия, сахалин