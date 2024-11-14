Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине в 2025 году планируют ввести туристический налог - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:56 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/turisticheskiy_nalog-1983643319.html
На Сахалине в 2025 году планируют ввести туристический налог
На Сахалине в 2025 году планируют ввести туристический налог - РИА Новости, 14.11.2024
На Сахалине в 2025 году планируют ввести туристический налог
Власти Сахалинской области планируют ввести туристический налог в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T03:56
2024-11-14T03:56
сахалинская область
владимир путин
россия
сахалин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816471390_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_88398f7616bf84c17daa64c12d92e727.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Власти Сахалинской области планируют ввести туристический налог в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным властей, вопрос о взимании платы с туристов одобрили администрации Корсаковского и Курильского районов. Аналогичный проект в ближайшее время рассмотрит городская дума Южно-Сахалинска. Прогнозируемый туристический налог в бюджет областного центра в 2025 году составит порядка 30 миллионов рублей. Остальные муниципалитеты области могут регулировать вопрос самостоятельно. "Туристический налог планируется ввести в Сахалинской области в 2025 году", - говорится в сообщении. Агентами по сбору туристического налога выступят владельцы гостиниц, хостелов, кемпингов, глэмпингов и других подобных объектов при условии вхождения в реестр классифицированных средств размещения. Эта сумма включается в квитанцию к основной стоимости номера и направляется в бюджет муниципальных образований по месту нахождения объектов размещения. "Данный туристический налог не является целевым, и теоретически главы могут распределять его по своему усмотрению. Но мы надеемся, что полученные средства муниципалитеты направят на создание и поддержку туристической инфраструктуры в районах", - приводятся в сообщении слова главы регионального минтуризма Артема Лазарева. Ставка туристического налога с января 2025 года составит 1%, но не менее 100 рублей за сутки. Ежегодно она будет увеличиваться на 1 процентный пункт, а с 2029 года предлагается установить ставку на уровне 5%. От данного сбора освобождаются Герои Советского Союза, Герои России, Герои Труда, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и другие. Причем муниципальные власти могут по своему усмотрению расширить список льготных категорий. Закон, который предусматривает введение туристического налога с 2025 года, в июле подписал президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20241030/nalog-1980829767.html
https://ria.ru/20241022/nalog-1979372213.html
сахалинская область
россия
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816471390_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f7715fdaf911f998870558477f923c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалинская область, владимир путин, россия, сахалин
Сахалинская область, Владимир Путин, Россия, Сахалин
На Сахалине в 2025 году планируют ввести туристический налог

Власти Сахалина планируют ввести туристический налог в регионе в 2025 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на вечерний Холмск с залива Невельского Татарского пролива Японского моря
Вид на вечерний Холмск с залива Невельского Татарского пролива Японского моря - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на вечерний Холмск с залива Невельского Татарского пролива Японского моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Власти Сахалинской области планируют ввести туристический налог в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным властей, вопрос о взимании платы с туристов одобрили администрации Корсаковского и Курильского районов. Аналогичный проект в ближайшее время рассмотрит городская дума Южно-Сахалинска. Прогнозируемый туристический налог в бюджет областного центра в 2025 году составит порядка 30 миллионов рублей. Остальные муниципалитеты области могут регулировать вопрос самостоятельно.
Вид на Новосибирск - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В Новосибирске ввели туристический налог
30 октября, 07:57
"Туристический налог планируется ввести в Сахалинской области в 2025 году", - говорится в сообщении.
Агентами по сбору туристического налога выступят владельцы гостиниц, хостелов, кемпингов, глэмпингов и других подобных объектов при условии вхождения в реестр классифицированных средств размещения. Эта сумма включается в квитанцию к основной стоимости номера и направляется в бюджет муниципальных образований по месту нахождения объектов размещения.
"Данный туристический налог не является целевым, и теоретически главы могут распределять его по своему усмотрению. Но мы надеемся, что полученные средства муниципалитеты направят на создание и поддержку туристической инфраструктуры в районах", - приводятся в сообщении слова главы регионального минтуризма Артема Лазарева.
Ставка туристического налога с января 2025 года составит 1%, но не менее 100 рублей за сутки. Ежегодно она будет увеличиваться на 1 процентный пункт, а с 2029 года предлагается установить ставку на уровне 5%. От данного сбора освобождаются Герои Советского Союза, Герои России, Герои Труда, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и другие. Причем муниципальные власти могут по своему усмотрению расширить список льготных категорий.
Закон, который предусматривает введение туристического налога с 2025 года, в июле подписал президент России Владимир Путин.
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
В Ростове-на-Дону введут туристический налог с 2025 года
22 октября, 16:46
 
Сахалинская областьВладимир ПутинРоссияСахалин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала