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ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом

ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом - РИА Новости, 14.11.2024

ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом

Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, повреждены 6 многоквартирных домов, два коммерческих объекта и 8 автомобилей, РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:19

2024-11-14T14:19

2024-11-14T14:19

специальная военная операция на украине

белгород

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происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, повреждены 6 многоквартирных домов, два коммерческих объекта и 8 автомобилей, пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей. Ранена женщина. Пострадавшую с контузией и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Белгороде повреждено остекление 11 квартир в шести многоквартирных домах, в одном частном доме и двух коммерческих объектах. Также посечены осколками 8 легковых автомобилей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков