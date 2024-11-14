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ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом
ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом - РИА Новости, 14.11.2024
ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом
Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, повреждены 6 многоквартирных домов, два коммерческих объекта и 8 автомобилей, РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:19
2024-11-14T14:19
2024-11-14T14:19
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БЕЛГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, повреждены 6 многоквартирных домов, два коммерческих объекта и 8 автомобилей, пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей. Ранена женщина. Пострадавшую с контузией и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Белгороде повреждено остекление 11 квартир в шести многоквартирных домах, в одном частном доме и двух коммерческих объектах. Также посечены осколками 8 легковых автомобилей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия, Вячеслав Гладков
ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом
Гладков: ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом