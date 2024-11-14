https://ria.ru/20241114/trump-1983600385.html

Трамп готов дорого продать Украину

Трамп готов дорого продать Украину - РИА Новости, 14.11.2024

Трамп готов дорого продать Украину

Последствия победы Дональда Трампа на президентских выборах в США очень активно обсуждаются в России. Настолько активно, что некоторые наши граждане даже... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T08:00

2024-11-14T08:00

2024-11-14T08:04

аналитика

сша

украина

дональд трамп

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Последствия победы Дональда Трампа на президентских выборах в США очень активно обсуждаются в России. Настолько активно, что некоторые наши граждане даже возмущаются, хотя и на разный манер. Одних раздражает "низкопоклонство перед Западом", "наивная вера в доброго заокеанского дядюшку", а то и "надежда притаившейся прозападной части элиты повернуть время вспять и помириться с Америкой". Другие — в основном эмигрировавшие либералы — говорят о том, что повышенное внимание и даже "упование на Трампа" свидетельствуют о неуверенности Кремля в наличии сил на продолжение битвы с Западом за Украину и желании договориться о завершении конфликта. Точно так же разнятся и ожидания от политики Трампа: от "ничего не изменится, никто ему не даст ничего сделать" до "теперь начнется полная смена всей глобальной политики".Понятно, что больше всего волнует не то, что будет делать Трамп в США, не его внешняя политика вообще и даже не его планы по поводу американо-российских отношений, а то, что связано с Украиной. Поэтому интерес к новому сроку Трампа не просто неудивителен — он абсолютно естествен.А все рассуждения о "чрезмерности интереса и упованиях" строятся на изначально ложном тезисе, что национальные интересы России, включая наши действия в отношении Украины, носят конъюнктурный, вторичный, зависимый характер. Дескать, Россия реагирует на действия Запада на украинском направлении, и поэтому если Запад изменит свою политику, то и Россия поменяет свою. Это серьезнейшее заблуждение: наша политика в отношении Украины, как и наш разворот на Восток, является глубоко осознанным историческим и геополитическим выбором, единственным возможным способом отстаивания национальных интересов. Россия не может себе позволить отказаться от Украины, разрешить Западу атлантизировать ее, потому что это было бы равнозначно отказу от самой себя, от своей истории, от своей сути, то есть отказу от своего будущего.И если не забывать об этом, то и взгляд на Трампа сразу станет куда более конкретным. Не в том смысле, что нас должны волновать только его планы по поводу Украины, а ровно наоборот.Для нас имеют значение в первую очередь планы Трампа в отношении США, потому что именно они определяют его внешнюю политику. Если считать Трампа простой марионеткой или бессильным популистом, то тогда, конечно, не о чем говорить. И именно те, кто оценивают его шансы на изменение ситуации в Соединенных Штатах как близкие к нулю, чаще всего и призывают не придавать значения его заявлениям на внешнеполитические темы. "Трамп не сможет отказаться от Украины, поэтому нам нужно рассчитывать только на силу нашей армии: путь к победе лежит только на поле боя" — вот довольно распространенная точка зрения. Невозможно спорить со второй частью этого утверждения: Украина будет вырвана из рук Запада в первую очередь военными средствами. Но учитывая, что на территории Украины мы опосредованно воюем с Западом как таковым, было бы странно не обращать внимания на смену Верховного главнокомандующего нашего ключевого противника.Причем в США не просто меняется главком — к власти приходит человек, который открытым текстом говорит о том, что основной его враг находится не за границами Америки, а внутри Соединенных Штатов. Трамп не просто нетипичный американский президент, он — человек, бросивший вызов всему американскому истеблишменту, всей модели американского глобального господства. Это настоящий революционер в смысле масштаба задач, которые он перед собой ставит как во внутренней политике, так и на мировой арене.Но выгодны ли России "трамповские планы"? Понятно, что большинство не верит в то, что у него вообще что-то получится: вот на первом сроке шума было много, а эффекта мало. Но даже если сейчас он будет успешен, не возникнет ли в результате глобальный хаос? Или наоборот: США возьмут короткую паузу, приведут себя в порядок, а потом вернутся на мировую арену резко усилившимися? Зачем вообще России оглядываться на происходящее в Соединенных Штатах и на Западе в целом? Нужно настраиваться на долгую войну, и еще дай бог, чтобы она ограничилась территорией Украины, — разве не так?Всегда правильнее готовиться к худшему, но надеяться на лучшее, однако глупо игнорировать совершенно конкретные признаки кризиса Америки. Нет, завтра и даже через несколько лет она не развалится и, скорее всего, даже избежит массовых волнений и смуты, но страна явно все больше переключается на внутренние проблемы, а трамписты как раз и хотят, чтобы она наконец-то "пожила для себя". Их успех в борьбе с "внутренним врагом" (глобалистские элиты Западного и Восточного побережий, настроенные на борьбу за бессрочное глобальное доминирование США), конечно, не приведет к тому, что Соединенные Штаты уйдут в глухой изоляционизм, откажутся от союзников, альянсов и попыток дирижирования всем и вся. Но трампинизированные США будут искать во всех своих внешних делах выгоду для себя, а не для наднациональных, глобалистских элит — и это огромная разница с нынешним положением.Например, борьба с Китаем нужна Трампу не для того, чтобы обеспечить доминирование англосаксонских "морских держав" над Евразией в процессе строительства "единого мира", — он просто видит силу в Китае, успехи которого обескровливают американскую экономику (в первую очередь промышленность) и социально-экономическую систему. Для Трампа вражда США с КНР — это вражда двух государств, а не "боевой платформы и центра управления глобализацией" с амбициозным и растущим самостоятельным центром силы. Понятно, что никакой Трамп не способен быстро изменить курс сверхдержавы, но ведь Штаты действуют не в безвоздушном пространстве: идут многочисленные процессы, направленные на вытеснение, ограничение и замену американского присутствия и влияния.И Украина находится в центре одного из них, причем Запад сам увеличил ставки в этом противоборстве с Россией. Бесконечное повторение тезиса, что поражение Украины станет поражением всего Запада, привело к тому, что часть западных элит в это поверила, однако для Трампа это не имеет никакого значения. Мало того что он вообще не мыслит категориями "единого Запада", считая Европу конкурентом, так еще и не считает переход Украины из русского мира в западный вопросом принципиальной важности. Нет, Трамп не собирается "отдавать Украину Путину", но он готов будет дорого продать ее. Не всю и не сразу, но готов.И тут уже не так важно, что в ходе предпродажной подготовки он не только может блефовать, но и даже будет готов пойти на временную эскалацию. Все это глубоко вторично по сравнению с тем, что Трамп не заинтересован в стратегии бесконечного изматывания России на поле боя, то есть в постоянной — на годы — поддержке Украины оружием и деньгами. Не заинтересован не из-за экономии, а из-за того, что это противоречит и мешает его планам по перестройке США и мировой политики.И точно так же неважно, что его "цена за Украину" не устроит нас (например, попытки внести разлад между Россией и Китаем бесполезны), — куда важнее и резонанснее будет сам факт начала торга со стороны Соединенных Штатов. А в их способность переложить ответственность (и плату) за Украину на европейские плечи не верится — от слова совсем: Европа не способна, не готова и даже не хочет вытягивать конфликт с Россией в одиночку. Решение с западной стороны все равно будут принимать Штаты — и скоро Трамп начнет разыгрывать украинскую карту (причем попутно еще и в отношениях с Европой).Трамп нам не друг и не враг, не союзник и не угроза, не надежда и не спасение, но его действия как в самих США, так и на мировой арене будут выгодны нам, будут отвечать нашим интересам. Потому что у нас общий враг. Трамп — это приговор глобалистским Соединенным Штатам, даже если и на втором сроке ему удастся немногое. Но приговор вынесен не только ходом истории, но и самим американским народом — и в любом случае будет приведен в исполнение.

https://ria.ru/20241113/tramp-1983596948.html

https://ria.ru/20241113/raskhody-1983572546.html

https://ria.ru/20241113/podkhod-1983445278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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аналитика, сша, украина, дональд трамп