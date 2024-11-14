https://ria.ru/20241114/trevoga-1983718128.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.11.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:07

2024-11-14T13:07

2024-11-14T13:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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харьковская область

украина

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 12.53 (по мск) тревогу объявили в Харьковской области, следом она прозвучала в Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черниговская область

харьковская область

украина

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вооруженные силы рф, черниговская область, харьковская область, украина, в мире