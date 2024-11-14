В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины, в том числе в Киевской, объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
С вечера среды сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской и Черниговской областях. В 7.43 мск четверга тревогу объявили в Полтавской, через 14 минут – в Киевской и Черкасской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
В Киеве и области объявили воздушную тревогу
7 августа, 10:18