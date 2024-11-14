https://ria.ru/20241114/trassa-1983829689.html

В Калужской области обсудили реконструкцию участка трассы М-3 "Украина"

В Калужской области обсудили реконструкцию участка трассы М-3 "Украина" - РИА Новости, 14.11.2024

В Калужской области обсудили реконструкцию участка трассы М-3 "Украина"

Реконструкцию участка трассы М-3 "Украина" обсудили в Калужской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T19:22

2024-11-14T19:22

2024-11-14T19:22

калужская область

владислав шапша

дороги

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КАЛУГА, 14 ноя - РИА Новости. Реконструкцию участка трассы М-3 "Украина" обсудили в Калужской области, сообщает правительство региона. Сообщается, что в четверг в Ворсино губернатор области Владислав Шапша принял участие в рабочем совещании, на котором рассматривались вопросы реконструкции участка автотрассы М-3 "Украина", проходящего по территории региона. На совещании было отмечено, что данная трасса - основная транспортная артерия, обеспечивающая связь Москвы, Калужской и Брянской областей. В 2017 году завершена реконструкция участка со 124-го по 194-й километр. Говоря о необходимости и своевременности дальнейшей реконструкции трассы, Владислав Шапша отметил, что М-3 "Украина" - важнейшая часть транспортной инфраструктуры региона. "Участок от въезда в область до Малоярославца проходит по наиболее населенным районам. Территориям, где расположены особая экономическая зона, крупнейшие индустриальные парки, большие города", - сказал он. По словам Владислава Шапши, уже проведенная реконструкция участка позволила увеличить интенсивность движения, повысила безопасность пассажирских и грузовых перевозок, а также обеспечила качественную логистику для развития прилегающих территорий. Реконструкция нового участка с 65-го по 124-й километр предусматривает устройство шести полос для движения на участке с 65-го по 102-й километр и четырех полос - на оставшемся участке. На обновленной трассе будет 13 транспортных развязок, десять путепроводов, 18 мостов, 11 пешеходных переходов, площадки для отдыха водителей по четыре с каждой стороны движения. В планах - устройство электроосвещения на всем протяжении участка. "По информации ГК "Автодор", уже практически завершены подготовительные работы на территории Московской области до границы с Калужской областью, ведутся подготовительные работы на территории региона. В границах Калужской области идут строительно-монтажные работы на пяти искусственных сооружениях", - информирует правительство Калужской области. Ожидается, что по итогам реализации проекта произойдет полное исключение на данном участке лобовых столкновений и снижение числа ДТП, сокращение времени в пути от Калуги и Брянска до Москвы. Будет обеспечена транспортная доступность крупнейших индустриальных парков Калужской и Московской областей - "Ворсино", "Обнинск", "Котово" и других, подчеркивают в областном правительстве. Сроки реализации проекта - 2024-2026 годы. Участники совещания особое внимание уделили организации движения в этой части региона на период проведения работ. "Необходимо минимизировать неудобства для жителей близлежащих населенных пунктов и бизнеса, ведь север области - это крупнейший промышленный центр", - резюмировал губернатор. По его поручению создан рабочий штаб, который оперативно будет решать все возникающие вопросы.

https://ria.ru/20241114/zakonoproekt-1983773963.html

https://ria.ru/20241111/medkadry-1983067131.html

https://ria.ru/20241108/kaluga-1982689618.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав шапша, дороги