Рейтинг@Mail.ru
Тысяча обращений поступила на "прямую линию" с губернатором Алтайского края - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
10:25 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/tomenko-1983676909.html
Тысяча обращений поступила на "прямую линию" с губернатором Алтайского края
Тысяча обращений поступила на "прямую линию" с губернатором Алтайского края - РИА Новости, 14.11.2024
Тысяча обращений поступила на "прямую линию" с губернатором Алтайского края
Более тысячи обращений поступило на "прямую линию" с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, которая состоится через неделю, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:25
2024-11-14T10:25
алтайский край
алтайский край
россия
виктор томенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978456537_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_281759601aa2097267d00bb6c6c7f762.jpg
БАРНАУЛ, 14 ноя – РИА Новости. Более тысячи обращений поступило на "прямую линию" с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, которая состоится через неделю, сообщает пресс-служба главы региона. "Через неделю, 21 ноября, пройдет прямая линия губернатора Алтайского края Виктора Томенко. На 14 ноября число обращений от жителей региона превысило тысячу – всего поступило 1050 обращений. Наибольшее число вопросов касается ремонта дорог, газификации поселений, работы систем здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий и работы общественного транспорта", - говорится в сообщении. Прием вопросов будет идти до 21 ноября включительно. Подробности можно найти на сайте прямой линии: tomenko.alregn.ru. "Обращения также можно оставить в письменном виде в администрациях районов Алтайского края, офисах партии "Единая Россия" и Общероссийского народного фронта Алтайского края. Трансляция ежегодной большой "Прямой линии" губернатора Алтайского края Виктора Томенко будет идти на каналах Россия 24, Катунь 24 и ОТР, Радио России и Катунь ФМ, в социальных сетях. Начало в 17 часов", - сообщает пресс-служба. С 18 ноября начнет работу телефон-автоответчик, где можно будет оставить свое сообщение.
https://ria.ru/20241107/altay-1982356550.html
алтайский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978456537_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9e6f8d208084b9469a270315ab6db075.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, россия, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Россия, Виктор Томенко

Тысяча обращений поступила на "прямую линию" с губернатором Алтайского края

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 14 ноя – РИА Новости. Более тысячи обращений поступило на "прямую линию" с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, которая состоится через неделю, сообщает пресс-служба главы региона.
"Через неделю, 21 ноября, пройдет прямая линия губернатора Алтайского края Виктора Томенко. На 14 ноября число обращений от жителей региона превысило тысячу – всего поступило 1050 обращений. Наибольшее число вопросов касается ремонта дорог, газификации поселений, работы систем здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий и работы общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Прием вопросов будет идти до 21 ноября включительно. Подробности можно найти на сайте прямой линии: tomenko.alregn.ru.
"Обращения также можно оставить в письменном виде в администрациях районов Алтайского края, офисах партии "Единая Россия" и Общероссийского народного фронта Алтайского края.
Трансляция ежегодной большой "Прямой линии" губернатора Алтайского края Виктора Томенко будет идти на каналах Россия 24, Катунь 24 и ОТР, Радио России и Катунь ФМ, в социальных сетях. Начало в 17 часов", - сообщает пресс-служба.
С 18 ноября начнет работу телефон-автоответчик, где можно будет оставить свое сообщение.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Томенко провел заседание совета ассоциации "Сибирское соглашение"
7 ноября, 09:31
 
Алтайский крайАлтайский крайРоссияВиктор Томенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала