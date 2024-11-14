https://ria.ru/20241114/tomenko-1983676909.html
Тысяча обращений поступила на "прямую линию" с губернатором Алтайского края
Тысяча обращений поступила на "прямую линию" с губернатором Алтайского края - РИА Новости, 14.11.2024
Тысяча обращений поступила на "прямую линию" с губернатором Алтайского края
Более тысячи обращений поступило на "прямую линию" с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, которая состоится через неделю, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:25
2024-11-14T10:25
2024-11-14T10:25
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БАРНАУЛ, 14 ноя – РИА Новости. Более тысячи обращений поступило на "прямую линию" с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, которая состоится через неделю, сообщает пресс-служба главы региона. "Через неделю, 21 ноября, пройдет прямая линия губернатора Алтайского края Виктора Томенко. На 14 ноября число обращений от жителей региона превысило тысячу – всего поступило 1050 обращений. Наибольшее число вопросов касается ремонта дорог, газификации поселений, работы систем здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий и работы общественного транспорта", - говорится в сообщении. Прием вопросов будет идти до 21 ноября включительно. Подробности можно найти на сайте прямой линии: tomenko.alregn.ru. "Обращения также можно оставить в письменном виде в администрациях районов Алтайского края, офисах партии "Единая Россия" и Общероссийского народного фронта Алтайского края. Трансляция ежегодной большой "Прямой линии" губернатора Алтайского края Виктора Томенко будет идти на каналах Россия 24, Катунь 24 и ОТР, Радио России и Катунь ФМ, в социальных сетях. Начало в 17 часов", - сообщает пресс-служба. С 18 ноября начнет работу телефон-автоответчик, где можно будет оставить свое сообщение.
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алтайский край, россия, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Россия, Виктор Томенко
БАРНАУЛ, 14 ноя – РИА Новости. Более тысячи обращений поступило на "прямую линию" с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, которая состоится через неделю, сообщает пресс-служба главы региона.
"Через неделю, 21 ноября, пройдет прямая линия губернатора Алтайского края Виктора Томенко. На 14 ноября число обращений от жителей региона превысило тысячу – всего поступило 1050 обращений. Наибольшее число вопросов касается ремонта дорог, газификации поселений, работы систем здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий и работы общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Прием вопросов будет идти до 21 ноября включительно. Подробности можно найти на сайте прямой линии: tomenko.alregn.ru.
"Обращения также можно оставить в письменном виде в администрациях районов Алтайского края, офисах партии "Единая Россия
" и Общероссийского народного фронта
Алтайского края.
Трансляция ежегодной большой "Прямой линии" губернатора Алтайского края Виктора Томенко будет идти на каналах Россия
24, Катунь 24 и ОТР, Радио России и Катунь ФМ, в социальных сетях. Начало в 17 часов", - сообщает пресс-служба.
С 18 ноября начнет работу телефон-автоответчик, где можно будет оставить свое сообщение.