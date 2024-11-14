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Школьные театры появятся во всех учебных заведениях Архангельской области - РИА Новости, 14.11.2024
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
09:23 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/teatr-1983660875.html
Школьные театры появятся во всех учебных заведениях Архангельской области
Школьные театры появятся во всех учебных заведениях Архангельской области - РИА Новости, 14.11.2024
Школьные театры появятся во всех учебных заведениях Архангельской области
Школьные театры, которые позволяют ученикам раскрывать свои таланты и легче осваивать учебный материал, создаются во всех учебных заведениях Архангельской... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T09:23
2024-11-14T09:23
архангельская область
александр цыбульский
архангельская область
архангельск
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АРХАНГЕЛЬСК, 14 ноя – РИА Новости. Школьные театры, которые позволяют ученикам раскрывать свои таланты и легче осваивать учебный материал, создаются во всех учебных заведениях Архангельской области, их финансирование осуществляется по нацпроекту "Образование", сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. "Сегодня в регионе уже действует около 300 школьных театров и студий, планируем, что к концу года они появятся во всех школах Архангельской области", – сообщил в своем Telegram-канале Цыбульский. Глава региона пояснил, что финансирование учебных театральных программ осуществляется по нацпроекту "Образование", что позволяет не только создавать новые театральные студии, но и приобретать костюмы, декорации и аппаратуру для уже действующих школьных трупп. По словам Цыбульского, школьные театры позволяют детям развивать навыки общения, раскрывать свои таланты, легче осваивать учебный материал и даже вносить свой вклад в сохранение культурного наследия. Один из таких творческих кружков – театральная студия "Сказка" – работает в школе №23 города Архангельска. "Внеурочная деятельность – это одна из форм объединения всех участников образовательного процесса: педагогов, детей и родителей. Только в союзе "семья и школа" можно добиться высоких результатов в воспитании человека", – отметила заместитель директора по воспитательной работе школы №23 Маргарита Замалетдинова, слова которой приводит пресс-служба правительства региона. Сами юные артисты с удовольствием разучивают роли и ставят спектакли для сверстников, отметили в школьном театре.
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александр цыбульский, архангельская область, архангельск
Архангельская область, Александр Цыбульский, Архангельская область, Архангельск

Школьные театры появятся во всех учебных заведениях Архангельской области

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 14 ноя – РИА Новости. Школьные театры, которые позволяют ученикам раскрывать свои таланты и легче осваивать учебный материал, создаются во всех учебных заведениях Архангельской области, их финансирование осуществляется по нацпроекту "Образование", сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
"Сегодня в регионе уже действует около 300 школьных театров и студий, планируем, что к концу года они появятся во всех школах Архангельской области", – сообщил в своем Telegram-канале Цыбульский.
Глава региона пояснил, что финансирование учебных театральных программ осуществляется по нацпроекту "Образование", что позволяет не только создавать новые театральные студии, но и приобретать костюмы, декорации и аппаратуру для уже действующих школьных трупп.
По словам Цыбульского, школьные театры позволяют детям развивать навыки общения, раскрывать свои таланты, легче осваивать учебный материал и даже вносить свой вклад в сохранение культурного наследия.
Один из таких творческих кружков – театральная студия "Сказка" – работает в школе №23 города Архангельска. "Внеурочная деятельность – это одна из форм объединения всех участников образовательного процесса: педагогов, детей и родителей. Только в союзе "семья и школа" можно добиться высоких результатов в воспитании человека", – отметила заместитель директора по воспитательной работе школы №23 Маргарита Замалетдинова, слова которой приводит пресс-служба правительства региона. Сами юные артисты с удовольствием разучивают роли и ставят спектакли для сверстников, отметили в школьном театре.
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Архангельская областьАлександр ЦыбульскийАрхангельская областьАрхангельск
 
 
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