https://ria.ru/20241114/teatr-1983660875.html

Школьные театры появятся во всех учебных заведениях Архангельской области

Школьные театры появятся во всех учебных заведениях Архангельской области - РИА Новости, 14.11.2024

Школьные театры появятся во всех учебных заведениях Архангельской области

Школьные театры, которые позволяют ученикам раскрывать свои таланты и легче осваивать учебный материал, создаются во всех учебных заведениях Архангельской... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T09:23

2024-11-14T09:23

2024-11-14T09:23

архангельская область

александр цыбульский

архангельская область

архангельск

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 ноя – РИА Новости. Школьные театры, которые позволяют ученикам раскрывать свои таланты и легче осваивать учебный материал, создаются во всех учебных заведениях Архангельской области, их финансирование осуществляется по нацпроекту "Образование", сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. "Сегодня в регионе уже действует около 300 школьных театров и студий, планируем, что к концу года они появятся во всех школах Архангельской области", – сообщил в своем Telegram-канале Цыбульский. Глава региона пояснил, что финансирование учебных театральных программ осуществляется по нацпроекту "Образование", что позволяет не только создавать новые театральные студии, но и приобретать костюмы, декорации и аппаратуру для уже действующих школьных трупп. По словам Цыбульского, школьные театры позволяют детям развивать навыки общения, раскрывать свои таланты, легче осваивать учебный материал и даже вносить свой вклад в сохранение культурного наследия. Один из таких творческих кружков – театральная студия "Сказка" – работает в школе №23 города Архангельска. "Внеурочная деятельность – это одна из форм объединения всех участников образовательного процесса: педагогов, детей и родителей. Только в союзе "семья и школа" можно добиться высоких результатов в воспитании человека", – отметила заместитель директора по воспитательной работе школы №23 Маргарита Замалетдинова, слова которой приводит пресс-служба правительства региона. Сами юные артисты с удовольствием разучивают роли и ставят спектакли для сверстников, отметили в школьном театре.

https://ria.ru/20241111/tekhnologii-1983166433.html

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александр цыбульский, архангельская область, архангельск