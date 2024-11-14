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"ТКС Холдинг" сменил название на "Т-Технологии" - РИА Новости, 14.11.2024
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17:36 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/t-tekhnologii-1983800457.html
"ТКС Холдинг" сменил название на "Т-Технологии"
"ТКС Холдинг" сменил название на "Т-Технологии" - РИА Новости, 14.11.2024
"ТКС Холдинг" сменил название на "Т-Технологии"
Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" обновила название и биржевой тикер; по итогам внеочередного общего собрания акционеры... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:36
2024-11-14T17:36
россия
т-банк (ао «тинькофф банк»)
станислав близнюк
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" обновила название и биржевой тикер; по итогам внеочередного общего собрания акционеры утвердили смену названия компании с "ТКС Холдинга" на "Т-Технологии", сообщает пресс-служба компании. Также теперь торги акциями группы "Т-Технологии" будут проводиться на Московской Бирже под новым тикером — "Т". Обновление тикера в приложениях всех российских брокеров произойдет с 28 ноября. "Т — это технологии. Именно это имя мы дали обновленной группе &lt;…&gt;. Мы уже вложили более полутриллиона рублей в ИТ — и эти инвестиции помогают обеспечить ускоренный рост бизнеса. &lt;…&gt; Теперь Т — это еще и тикер &lt;…&gt; Буква Т уже прочно ассоциируется с Т-Банком, Т-Инвестициями, Т-Страхованием, Т-Бизнесом и другими элементами экосистемы Т, клиентами которой являются уже 46 миллиона человек. Теперь для наших инвесторов мы тоже экосистема Т", – приводит пресс-служба слова главы Т-Банка Станислав Близнюк. По его словам, в декабре акционеры Т получат дивиденды в размере 92,5 рубля на акцию — это решение также было принято по итогам внеочередного общего собрания. "Мы также порадуем акционеров в конце ноября, опубликовав первую отчетность по МСФО с учетом интеграции Росбанка", – добавил Близнюк.
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россия, т-банк (ао «тинькофф банк»), станислав близнюк
Россия, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Станислав Близнюк

"ТКС Холдинг" сменил название на "Т-Технологии"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкомат Т-Банка
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" обновила название и биржевой тикер; по итогам внеочередного общего собрания акционеры утвердили смену названия компании с "ТКС Холдинга" на "Т-Технологии", сообщает пресс-служба компании.
Также теперь торги акциями группы "Т-Технологии" будут проводиться на Московской Бирже под новым тикером — "Т". Обновление тикера в приложениях всех российских брокеров произойдет с 28 ноября.
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"Т — это технологии. Именно это имя мы дали обновленной группе <…>. Мы уже вложили более полутриллиона рублей в ИТ — и эти инвестиции помогают обеспечить ускоренный рост бизнеса. <…>
Теперь Т — это еще и тикер <…> Буква Т уже прочно ассоциируется с Т-Банком, Т-Инвестициями, Т-Страхованием, Т-Бизнесом и другими элементами экосистемы Т, клиентами которой являются уже 46 миллиона человек. Теперь для наших инвесторов мы тоже экосистема Т", – приводит пресс-служба слова главы Т-Банка Станислав Близнюк.
По его словам, в декабре акционеры Т получат дивиденды в размере 92,5 рубля на акцию — это решение также было принято по итогам внеочередного общего собрания. "Мы также порадуем акционеров в конце ноября, опубликовав первую отчетность по МСФО с учетом интеграции Росбанка", – добавил Близнюк.
 
РоссияТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)Станислав Близнюк
 
 
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