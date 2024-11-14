https://ria.ru/20241114/t-tekhnologii-1983800457.html
"ТКС Холдинг" сменил название на "Т-Технологии"
"ТКС Холдинг" сменил название на "Т-Технологии" - РИА Новости, 14.11.2024
"ТКС Холдинг" сменил название на "Т-Технологии"
Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" обновила название и биржевой тикер; по итогам внеочередного общего собрания акционеры... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:36
2024-11-14T17:36
2024-11-14T17:36
россия
т-банк (ао «тинькофф банк»)
станислав близнюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978715708_0:285:2827:1875_1920x0_80_0_0_970f2da92270b9f3e9134246556f7162.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" обновила название и биржевой тикер; по итогам внеочередного общего собрания акционеры утвердили смену названия компании с "ТКС Холдинга" на "Т-Технологии", сообщает пресс-служба компании. Также теперь торги акциями группы "Т-Технологии" будут проводиться на Московской Бирже под новым тикером — "Т". Обновление тикера в приложениях всех российских брокеров произойдет с 28 ноября. "Т — это технологии. Именно это имя мы дали обновленной группе <…>. Мы уже вложили более полутриллиона рублей в ИТ — и эти инвестиции помогают обеспечить ускоренный рост бизнеса. <…> Теперь Т — это еще и тикер <…> Буква Т уже прочно ассоциируется с Т-Банком, Т-Инвестициями, Т-Страхованием, Т-Бизнесом и другими элементами экосистемы Т, клиентами которой являются уже 46 миллиона человек. Теперь для наших инвесторов мы тоже экосистема Т", – приводит пресс-служба слова главы Т-Банка Станислав Близнюк. По его словам, в декабре акционеры Т получат дивиденды в размере 92,5 рубля на акцию — это решение также было принято по итогам внеочередного общего собрания. "Мы также порадуем акционеров в конце ноября, опубликовав первую отчетность по МСФО с учетом интеграции Росбанка", – добавил Близнюк.
https://ria.ru/20241108/t-bank-1982726524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, т-банк (ао «тинькофф банк»), станислав близнюк
Россия, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Станислав Близнюк
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" обновила название и биржевой тикер; по итогам внеочередного общего собрания акционеры утвердили смену названия компании с "ТКС Холдинга" на "Т-Технологии", сообщает пресс-служба компании.
Также теперь торги акциями группы "Т-Технологии" будут проводиться на Московской Бирже под новым тикером — "Т". Обновление тикера в приложениях всех российских брокеров произойдет с 28 ноября.
"Т — это технологии. Именно это имя мы дали обновленной группе <…>. Мы уже вложили более полутриллиона рублей в ИТ — и эти инвестиции помогают обеспечить ускоренный рост бизнеса. <…>
Теперь Т — это еще и тикер <…> Буква Т уже прочно ассоциируется с Т-Банком, Т-Инвестициями, Т-Страхованием, Т-Бизнесом и другими элементами экосистемы Т, клиентами которой являются уже 46 миллиона человек. Теперь для наших инвесторов мы тоже экосистема Т", – приводит пресс-служба слова главы Т-Банка Станислав Близнюк
.
По его словам, в декабре акционеры Т получат дивиденды в размере 92,5 рубля на акцию — это решение также было принято по итогам внеочередного общего собрания. "Мы также порадуем акционеров в конце ноября, опубликовав первую отчетность по МСФО с учетом интеграции Росбанка", – добавил Близнюк.