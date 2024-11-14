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В Кремле рассказали о работе Путина по реализации указа о поддержке военных - РИА Новости, 14.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:34 14.11.2024 (обновлено: 13:52 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/svo-1983730630.html
В Кремле рассказали о работе Путина по реализации указа о поддержке военных
В Кремле рассказали о работе Путина по реализации указа о поддержке военных - РИА Новости, 14.11.2024
В Кремле рассказали о работе Путина по реализации указа о поддержке военных
Президент России Владимир Путин подробно проговорил с руководителями всех ведомств вопросы реализации указа о поддержке военнослужащих, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:34
2024-11-14T13:52
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подробно проговорил с руководителями всех ведомств вопросы реализации указа о поддержке военнослужащих, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент провел разговоры с руководителями всех заинтересованных ведомств перед подписанием указов и подробно проговорил вопросы реализации этих решений", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241114/peskov-1983730720.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле рассказали о работе Путина по реализации указа о поддержке военных

Песков: Путин обсудил вопросы реализации указа о поддержке военных

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подробно проговорил с руководителями всех ведомств вопросы реализации указа о поддержке военнослужащих, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент провел разговоры с руководителями всех заинтересованных ведомств перед подписанием указов и подробно проговорил вопросы реализации этих решений", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению, заявил Песков
Вчера, 13:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитика
 
 
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