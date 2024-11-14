https://ria.ru/20241114/svo-1983730630.html

В Кремле рассказали о работе Путина по реализации указа о поддержке военных

В Кремле рассказали о работе Путина по реализации указа о поддержке военных - РИА Новости, 14.11.2024

В Кремле рассказали о работе Путина по реализации указа о поддержке военных

Президент России Владимир Путин подробно проговорил с руководителями всех ведомств вопросы реализации указа о поддержке военнослужащих, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:34

2024-11-14T13:34

2024-11-14T13:52

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подробно проговорил с руководителями всех ведомств вопросы реализации указа о поддержке военнослужащих, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент провел разговоры с руководителями всех заинтересованных ведомств перед подписанием указов и подробно проговорил вопросы реализации этих решений", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241114/peskov-1983730720.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, политика