https://ria.ru/20241114/svo-1983730630.html
В Кремле рассказали о работе Путина по реализации указа о поддержке военных
В Кремле рассказали о работе Путина по реализации указа о поддержке военных - РИА Новости, 14.11.2024
В Кремле рассказали о работе Путина по реализации указа о поддержке военных
Президент России Владимир Путин подробно проговорил с руководителями всех ведомств вопросы реализации указа о поддержке военнослужащих, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:34
2024-11-14T13:34
2024-11-14T13:52
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подробно проговорил с руководителями всех ведомств вопросы реализации указа о поддержке военнослужащих, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент провел разговоры с руководителями всех заинтересованных ведомств перед подписанием указов и подробно проговорил вопросы реализации этих решений", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241114/peskov-1983730720.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле рассказали о работе Путина по реализации указа о поддержке военных
Песков: Путин обсудил вопросы реализации указа о поддержке военных