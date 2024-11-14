https://ria.ru/20241114/svo-1983703551.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 14.11.2024

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"

Российские авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:08

2024-11-14T12:08

2024-11-14T12:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

украина

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, средства ПВО сбили 78 беспилотников, сообщило в четверг Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35 785 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 208 танков и других боевых бронированных машин, 1488 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 845 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 261 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20241114/vsu-1983684435.html

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вооруженные силы украины, россия, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)