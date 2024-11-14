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Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 14.11.2024
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12:07 14.11.2024 (обновлено: 12:16 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/svo-1983703465.html
Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ
Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 14.11.2024
Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ
Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 570 военнослужащих,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:07
2024-11-14T12:16
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 570 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 119-й, 241-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка и Петропавловка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены две контратаки формирований 14-й и 28-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, две 122 мм гаубицы Д-30, четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус", станцию радиоэлектронной разведки "Пластун". Уничтожены три полевых склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241114/spetsoperatsiya-1983703250.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ

ВСУ потеряли до 570 военных в зоне ответственности "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 570 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 119-й, 241-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка и Петропавловка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, были отражены две контратаки формирований 14-й и 28-й механизированных бригад ВСУ.
"Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, две 122 мм гаубицы Д-30, четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус", станцию радиоэлектронной разведки "Пластун". Уничтожены три полевых склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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