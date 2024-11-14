https://ria.ru/20241114/svo-1983703465.html

Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ

Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 14.11.2024

Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ

Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 570 военнослужащих,... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:07

2024-11-14T12:07

2024-11-14T12:16

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 570 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 119-й, 241-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка и Петропавловка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены две контратаки формирований 14-й и 28-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, две 122 мм гаубицы Д-30, четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус", станцию радиоэлектронной разведки "Пластун". Уничтожены три полевых склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241114/spetsoperatsiya-1983703250.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, безопасность