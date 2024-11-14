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В Дагестане будут судить мужчину за продажу двух автоматов и патронов - РИА Новости, 14.11.2024
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12:34 14.11.2024 (обновлено: 13:55 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/sud-1983709821.html
В Дагестане будут судить мужчину за продажу двух автоматов и патронов
В Дагестане будут судить мужчину за продажу двух автоматов и патронов - РИА Новости, 14.11.2024
В Дагестане будут судить мужчину за продажу двух автоматов и патронов
Следователи ГУМВД России по СКФО завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца Дагестана, которого обвиняют в торговле оружием, он продал два... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:34
2024-11-14T13:55
происшествия
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ак-74
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НАЛЬЧИК, 14 ноя – РИА Новости. Следователи ГУМВД России по СКФО завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца Дагестана, которого обвиняют в торговле оружием, он продал два автомата, патроны к ним и гранату, сообщила пресс-служба ведомства. По ее данным, правоохранители получили оперативную информацию о причастности 41-летнего мужчины к торговле оружием на территории Дагестана и Кабардино-Балкарии. "В ходе проведения оперативного эксперимента полицейские задокументировали факт сбыта злоумышленником условному покупателю автомата Калашникова АК-74 с 4 магазинами, снаряженными патронами калибра 5,45 мм в количестве 120 штук. В ходе сделки мужчина предложил приобрести у него еще один автомат Калашникова модели АКМ и патроны к нему, а также ручную осколочную гранату Ф-1", - говорится в сообщении. В январе 2024 года при получении денег подозреваемый был задержан сотрудниками ГУМВД России по СКФО, УФСБ РФ по КБР и СОБР управления Росгвардии по КБР. У него в доме нашли автомат, пистолет, магазины к огнестрельному оружию, патроны различного калибра и взрывные устройства. "По словам фигуранта, запрещенные предметы он приобрел незаконно и хранил с целью дальнейшего сбыта", - добавили в ведомстве. Мужчине предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств, уголовное дело в отношении него направлено в Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарии для рассмотрения по существу.
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происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ак-74
Происшествия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), АК-74
В Дагестане будут судить мужчину за продажу двух автоматов и патронов

В Дагестане будут судить мужчину за продажу двух автоматов, патронов и гранаты

© Фото : ГУ МВД России по СКФО/TelegramВещдоки, найденные у уроженца Дагестана при обыске
Вещдоки, найденные у уроженца Дагестана при обыске - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : ГУ МВД России по СКФО/Telegram
Вещдоки, найденные у уроженца Дагестана при обыске. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 14 ноя – РИА Новости. Следователи ГУМВД России по СКФО завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца Дагестана, которого обвиняют в торговле оружием, он продал два автомата, патроны к ним и гранату, сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, правоохранители получили оперативную информацию о причастности 41-летнего мужчины к торговле оружием на территории Дагестана и Кабардино-Балкарии.
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"В ходе проведения оперативного эксперимента полицейские задокументировали факт сбыта злоумышленником условному покупателю автомата Калашникова АК-74 с 4 магазинами, снаряженными патронами калибра 5,45 мм в количестве 120 штук. В ходе сделки мужчина предложил приобрести у него еще один автомат Калашникова модели АКМ и патроны к нему, а также ручную осколочную гранату Ф-1", - говорится в сообщении.
В январе 2024 года при получении денег подозреваемый был задержан сотрудниками ГУМВД России по СКФО, УФСБ РФ по КБР и СОБР управления Росгвардии по КБР. У него в доме нашли автомат, пистолет, магазины к огнестрельному оружию, патроны различного калибра и взрывные устройства.
"По словам фигуранта, запрещенные предметы он приобрел незаконно и хранил с целью дальнейшего сбыта", - добавили в ведомстве.
Мужчине предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств, уголовное дело в отношении него направлено в Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарии для рассмотрения по существу.
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