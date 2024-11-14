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Экипаж Су-34 сбросил бомбы на боевиков и технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 14.11.2024
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05:03 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/su-34-1983645377.html
Экипаж Су-34 сбросил бомбы на боевиков и технику ВСУ в курском приграничье
Экипаж Су-34 сбросил бомбы на боевиков и технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 14.11.2024
Экипаж Су-34 сбросил бомбы на боевиков и технику ВСУ в курском приграничье
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по скоплению личного состава и бронированной технике ВСУ в приграничном... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T05:03
2024-11-14T05:03
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по скоплению личного состава и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и военной техники ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241028/su-34-1980513448.html
https://ria.ru/20241027/su-1980320580.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, су-34
Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Су-34
Экипаж Су-34 сбросил бомбы на боевиков и технику ВСУ в курском приграничье

Экипаж Су-34 сбросил бомбы с УМПК на солдат и технику ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по скоплению личного состава и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и военной техники ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - говорится в сообщении.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Су-34 нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в Курской области
28 октября, 15:08
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Экипаж истребителя Су-35С выполнил сопровождение бомбардировщика Су-34 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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