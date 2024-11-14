https://ria.ru/20241114/su-34-1983645377.html

Экипаж Су-34 сбросил бомбы на боевиков и технику ВСУ в курском приграничье

Экипаж Су-34 сбросил бомбы на боевиков и технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 14.11.2024

Экипаж Су-34 сбросил бомбы на боевиков и технику ВСУ в курском приграничье

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по скоплению личного состава и бронированной технике ВСУ в приграничном... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T05:03

2024-11-14T05:03

2024-11-14T05:03

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по скоплению личного состава и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и военной техники ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241028/su-34-1980513448.html

https://ria.ru/20241027/su-1980320580.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, су-34