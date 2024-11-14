Пятерых жителей Ставрополья арестовали за похищение женщины
Суд арестовал пятерых жителей Ставрополья за похищение женщины и грабеж
Автомобиль полиции. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 14 ноя - РИА Новости. Суд заключил под стражу на 2 месяца пятерых жителей Ставрополья за похищение женщины, грабеж и вымогательство, сообщила пресс-служба Кочубеевского районного суда.
По данным следствия, 11 ноября 2024 года пятеро жителей Ставрополья похитили жительницу Невинномысска, удерживали её и требовали передать ювелирные украшения стоимостью более 100 тысяч рублей, дом, машину и 3 миллиона рублей. Потерпевшая согласилась на требования похитителей из-за страха применения насилия. 12 ноября она вернулась домой, но на следующий день один из подозреваемых потребовал от неё передать право собственности на имущество. Женщиной был составлен договор купли-продажи указанного имущества.
"Кочубеевским районным судом Ставропольского края рассмотрены ходатайства… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении пятерых подозреваемых… в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни человека), п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия), п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору). Судом в отношении каждого из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12.01.2025", - говорится в сообщении.
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