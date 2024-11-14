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Пятерых жителей Ставрополья арестовали за похищение женщины - РИА Новости, 14.11.2024
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17:20 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/stavropole-1983794120.html
Пятерых жителей Ставрополья арестовали за похищение женщины
Пятерых жителей Ставрополья арестовали за похищение женщины - РИА Новости, 14.11.2024
Пятерых жителей Ставрополья арестовали за похищение женщины
Суд заключил под стражу на 2 месяца пятерых жителей Ставрополья за похищение женщины, грабеж и вымогательство, сообщила пресс-служба Кочубеевского районного... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:20
2024-11-14T17:20
происшествия
россия
невинномысск
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ПЯТИГОРСК, 14 ноя - РИА Новости. Суд заключил под стражу на 2 месяца пятерых жителей Ставрополья за похищение женщины, грабеж и вымогательство, сообщила пресс-служба Кочубеевского районного суда. По данным следствия, 11 ноября 2024 года пятеро жителей Ставрополья похитили жительницу Невинномысска, удерживали её и требовали передать ювелирные украшения стоимостью более 100 тысяч рублей, дом, машину и 3 миллиона рублей. Потерпевшая согласилась на требования похитителей из-за страха применения насилия. 12 ноября она вернулась домой, но на следующий день один из подозреваемых потребовал от неё передать право собственности на имущество. Женщиной был составлен договор купли-продажи указанного имущества. "Кочубеевским районным судом Ставропольского края рассмотрены ходатайства… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении пятерых подозреваемых… в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни человека), п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия), п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору). Судом в отношении каждого из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12.01.2025", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, невинномысск, ставропольский край
Происшествия, Россия, Невинномысск, Ставропольский край
Пятерых жителей Ставрополья арестовали за похищение женщины

Суд арестовал пятерых жителей Ставрополья за похищение женщины и грабеж

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ПЯТИГОРСК, 14 ноя - РИА Новости. Суд заключил под стражу на 2 месяца пятерых жителей Ставрополья за похищение женщины, грабеж и вымогательство, сообщила пресс-служба Кочубеевского районного суда.
По данным следствия, 11 ноября 2024 года пятеро жителей Ставрополья похитили жительницу Невинномысска, удерживали её и требовали передать ювелирные украшения стоимостью более 100 тысяч рублей, дом, машину и 3 миллиона рублей. Потерпевшая согласилась на требования похитителей из-за страха применения насилия. 12 ноября она вернулась домой, но на следующий день один из подозреваемых потребовал от неё передать право собственности на имущество. Женщиной был составлен договор купли-продажи указанного имущества.
"Кочубеевским районным судом Ставропольского края рассмотрены ходатайства… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении пятерых подозреваемых… в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни человека), п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия), п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору). Судом в отношении каждого из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12.01.2025", - говорится в сообщении.
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