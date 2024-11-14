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Bloomberg рассказал о планах США ввести санкции против России и КНДР - РИА Новости, 14.11.2024
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16:47 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/ssha-1983779533.html
Bloomberg рассказал о планах США ввести санкции против России и КНДР
Bloomberg рассказал о планах США ввести санкции против России и КНДР - РИА Новости, 14.11.2024
Bloomberg рассказал о планах США ввести санкции против России и КНДР
США к концу ноября планируют ввести санкции против России и КНДР, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:47
2024-11-14T16:47
в мире
россия
сша
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. США к концу ноября планируют ввести санкции против России и КНДР, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее агентство сообщило, что США, как ожидается, введут новые санкции в отношении КНДР до того, как действующий президент страны Джо Байден покинет свой пост. "США уже работают над принятием новых санкций против танкерного флота России и Северной Кореи... к концу ноября", - пишет Блумберг. При этом агентство подчеркивает, что у Байдена остается все меньше времени на осуществление подобных инициатив. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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в мире, россия, сша, джо байден, владимир путин
В мире, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин
Bloomberg рассказал о планах США ввести санкции против России и КНДР

Bloomberg: США к концу ноября планируют ввести санкции против России и КНДР

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. США к концу ноября планируют ввести санкции против России и КНДР, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее агентство сообщило, что США, как ожидается, введут новые санкции в отношении КНДР до того, как действующий президент страны Джо Байден покинет свой пост.
"США уже работают над принятием новых санкций против танкерного флота России и Северной Кореи... к концу ноября", - пишет Блумберг.
При этом агентство подчеркивает, что у Байдена остается все меньше времени на осуществление подобных инициатив.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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